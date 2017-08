Por fin gana el León

Deportes

2017-08-15 13:18:12 | REDACCIÓN | Antonio Carbajal

La Tota dice... ¡Carajo!

Amigos y enemigos, me gustaría hacerles una pregunta ¿el penal que no se le marcó a León, era o no?

Amigos y enemigos, ¿creen que la ausencia del excelente jugador Rafael Márquez haya influido en la derrota que sufrió Atlas a manos de América el fin de semana? Deseo de todo corazón que todo se resuelva pronto para Márquez, y Rafa, pese al problema en el que estás involucrado, espero que puedas igualar mi récord de jugar cinco Copas del Mundo. Vaya goleada la que propinó Rayados a Chivas el pasado sábado, pues le anotaron cuatro goles al todavía campeón del futbol mexicano. Y también qué cantidad de anotaciones se llevó Necaxa, que tiene pocas temporadas todavía en Primera División y León, a su costa, sacó su primer triunfo del torneo. Los Rayos estaban mejor posicionados que los Verdes antes del duelo de la jornada 4, y por ser locales, iniciaron el partido en el Victoria atacando mientras León esperaba, aunque desafortunadamente abusaron del juego fuerte que provocó sólo un constante peligro de expulsión. Los de Javier Torrente cargaron mucho su juego por el lado de Burbano, quien estuvo bien marcado. Por lo general, cuando hay jugadores rápidos y hábiles, el rival siempre lo marca con dos elementos. Me alegro que Luis “Chapo” Montes esté retomando su excelente futbol. Vaya que se salvó León en varias ocasiones ante Necaxa, sobre todo luego de un disparo que Isijara que echó fuera su disparo pese a estar frente al arquero leonés. Al inicio del segundo tiempo, Pereyra puso adelante al equipo felino después de un gran pase de Mauro Boselli en el área. Con la desventaja, Necaxa aprovechó para contragolpear, una estrategia que tiene sus bemoles. Es preocupante la cantidad de lesiones que seguido, tienen algunos jugadores de los esmeraldas, ahora fue turno de Osvaldo Rodríguez que se suma a Burdisso, Cornejo, Navarro y también Piris. Afortunadamente Boselli está en buena forma, y lo demostró el fin de semana con asistencias y varias oportunidades de gol que desafortunadamente no podía concretar. Andrés Andrade sí lo logró y puso el 2-0 para los leoneses. Los Hidrorrayos tuvieron en Marcelo Barovero a su mejor soporte, el argentino salvó a su equipo de una goleada pero no pudo evitar el tercer gol esmeralda, éste por conducto de Boselli y de buena manufactura. Amigos y enemigos, me gustaría hacerles una pregunta ¿el penal que no se le marcó a León, era o no? Una Copa del Mundo, no. Cinco Copas, sí. Di no a las drogas, sí al deporte. Si quieres, te ayudamos.