Después de seis años, el clavadista olímpico Jahir Ocampo regresa a la plataforma de 10 metros.

El trampolinista participará en las pruebas de trampolín 1 y 3 metros individual en la Universiada Mundial de China-Taipei del 19 al 30 de agosto, pero la sorpresa será la plataforma 10 metros sincronizados, junto a Diego Balleza.

“La plataforma es una prueba que tiene mucho tiempo que no compito, no soy plataformista, pero me gusta y voy a buscar una medalla en esa prueba.

“En los entrenamientos he sentido un poco el nervio de no haber tirado estos clavados, pero contento porque me gusta esa adrenalina, me gusta romper paradigmas y hacer cosas nuevas”, comentó.