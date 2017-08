Vuelve a la cima

El astro Roger Federer se retiró del torneo de tenis de Cincinnati, que ha ganado siete veces, a causa de una lesión en la espalda.

Funcionarios del torneo anunciaron la retirada de Federer en el primer día del torneo. El ganador de 19 torneos de Grand Slam dijo en una declaración que se dañó la espalda el domingo en el torneo en Montreal, donde perdió ante Alexander Zverev en la final.

El suizo, número 3 en el mundo, es el quinto de los primeros seis jugadores en retirarse del certamen de Cincinnati a causa de lesiones. Se suma al número 1 Andy Murray, el número 4 Stan Wawrinka, el número 5 Novak Djokovic y el sexto, Marin Cilic, campeón defensor del torneo. Solamente el segundo jugador mundial Rafael Nadal, sigue en el torneo estadounidense.

“Es solamente una coincidencia”, dijo Nadal, de 31 años, apuntando que todos los jugadores ausentes, a excepción de Cilic, son mayores de 30 años. “Ya no tenemos 20 años. No estamos jugando todas las semanas. Es parte de nuestro deporte. Yo he estado en esa posición muchas veces. Les deseo que se recuperen pronto”.

Nadal escala

La salida de Federer significa que Nadal, que perdió en Montreal en la tercera ronda, regresará al número 1 cuando se publiquen las nuevas clasificaciones de la ATP el 21 de agosto.

En partidos de la primera ronda de ayer, Richard Gasquet venció a John-Patrick Smith 6-4, 6-4; John Paul se impuso a Donald Young 6-4, 7-6 (4); Ivo Karlovic a Jiri Vesely 6-3, 3-6, 7-5.

En la rama femenina, Petra Kvitova se recuperó para imponerse a Anett Kontaveit.