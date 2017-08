Chueco pero seguro, el Benito Juárez

El distribuidor vial Benito Juárez tiene deficiencias estéticas pero no se caerá, consideró Guillermo Ramos Mena, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guanajuato.

“Yo no creo que se vaya a caer. Hay muchas cuestiones que visibles a los ojos se ven mal, pero no podemos establecer conclusiones drásticas en ese sentido. “Es una obra que pudo haberse hecho mejor estéticamente, es una obra que pudo haberse hecho en menor tiempo y es una obra que pudo haberse hecho en menor costo”, dijo el líder de los constructores.

En conferencia de prensa aseguró que estas cuestiones pasan cuando hay favoritismo.

"¿Hubo moches?, ¿hubo favoristismo? No conozco toda la documentación. Lo que yo digo es que cuando hay moches y hay favoritismos se presentan algunas de estas cosas…cuando hay. Se presenta algo de esto: mayor tiempo, mayor costo, cambio de empresas”, dijo.

Las obras del distribuidor vial arrancaron el 25 de julio de 2014 y se anunció que costarían 700 millones de pesos, por ahora faltan obras complementarias y no se conoce cuánto se habrá invertido en él una vez que termine, Guillermo Ramos estimó que el costo se eleve 30% del planteado inicialmente.

“Simplemente hay que hacer un análisis del costo inicial y de cómo va a cerrar, y estamos hablando de no menos de un 30%”, aseguró.

Añadió que muchas de las empresas foráneas subcontratan a locales y eso afecta el costo y genera fraudes de empresas constructoras contra pequeños constructores locales que los hacen quebrar.

“Este tipo de fraudes sí son frecuentes”, destacó.

El empresario aseguró que el hecho de que hayan participado varias empresas en la construcción del distribuidor no tiene por qué demeritar la obra.

“El hecho de que sean diferentes empresas no tiene por qué demeritar la obra, si tienen un proyecto bien hecho no pasa nada, hay obras que se hacen en varias etapas, y si los contratistas hacen las cosas bien no debe de haber algún problema!”, explicó el presidente de la CMIC.

Empresas capaces

En el caso del acueducto de El Zapotillo, para el que la empresa Abengoa obtuvo la licitación, Guillermo Ramos señalo que en Guanajuato hay empresas constructoras con capacidad para hacer una obra de esa magnitud, pero prevalece el favoritismo.

“Lo de Abengoa sí es algo similar. Por supuesto que en Guanajuato hay empresas con capacidad para hacer este tipo de obras”, añadió.

Al ser cuestionado sobre cómo se da el favoritismo, si hay licitaciones, dijo:

“Las asignaciones de obras se hacen con apego a la ley, el ejercicio se hace con apego a la ley, los cobros se hacen con apego a la ley, si eso se está haciendo mal hay que darle una revisadita a la ley”.

Desfogan agua con zanja

Para evitar encharcamientos en la ciclovía del distribuidor vial Benito Juárez se construye una cuneta improvisada.

En la parte superior está terminada la obra civil, se colocó la carpeta asfáltica, se pintó la delimitación de carriles y está instalada le señalética, pero no se puede abrir porque falta una obra complementaria.

La zanja se abrió para evitar que se encharque la ciclovía en la parte baja del puente.

Ésta se requiere para comunicar el cuerpo de circulación de poniente a oriente del distribuidor con el bulevar Morelos, porque el carril no tiene salida.

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, Roberto Vallejo Rábago, insistió en que el distribuidor vial es una obra en proceso, pero no dio una fecha probable para su puesta en marcha ni informó en qué consiste la obra complementaria.

“Es una obra en proceso y en las próximas semanas estará poniéndose en funcionamiento”, dijo.

La zanja en la parte baja del puente, junto a la ciclovía, sirve para canalizar el agua que baja hacia el bulevar Manuel J. Clouthier, para ello se tuvo que romper parte del acotamiento.

Desde lo más alto del puente se puede apreciar una “cuneta” o “columpio” a la altura del bulevar Gómez Morín o salida a Comanja.

También se aprecia que tuvieron que romper un tramo de acotamiento para evitar que el agua se encharque en el acceso de Morelos hacia la parte alta del distribuidor vial, viniendo por la lateral del Morelos en el sentido de poniente a oriente frente a Jardines del Campestre.

Ayer en la Dirección de Tránsito Municipal se informó que ni Obra Pública ni la SCT ha dado alguna fecha para poner en circulación el distribuidor vial.