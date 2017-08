Denuncian maestras violencia de género

Norma Nolasco Acosta, delegada estatal de Mujeres de Movimiento Ciudadano, acudió ayer a la Subprocuraduría de Justicia Región A, Unidad de Atención Integral de la Mujer, como muestra de apoyo hacia las maestras de la Escuela Normal de León, quienes interpusieron una denuncia por hostigamiento, acoso, mobbing y violencia psicológica y política.



“Me contactan de la Escuela Normal y me dicen que están siendo víctimas de violencia al interior de la institución y me piden que las acompañe para poner la denuncia. Me queda claro que mi voz está siendo escuchada más allá de los partidos políticos”, dijo Nolasco Acosta.



Las maestras denunciantes consideran que están siendo agredidas y lastimadas, al no poder aspirar a un cargo administrativo o sindical por el hecho de ser mujeres. Por lo cual denunciaron al Secretario del Sindicato de la Escuela Normal de León.



“Cuando una de las docentes que quería ser Secretaria del Sindicato de la Escuela Normal hizo su planilla para presentarla ante el Sindicato, ella aseguró que un maestro le robó a manera de chantaje a la gente de su planilla”, sostuvo Nolasco Acosta.

Sólo un caso registrado

Alma Verónica Tavares Viramontes, directora de la Escuela Normal de León, afirmó que sólo tiene documentado un caso de hostigamiento laboral en el instituto, mismo que se va a atender en esta semana; el conflicto es entre una maestra y un docente.



“Es el caso de una docente que presentó una queja ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, donde se nos emite que se atiende el caso según data en el oficio por hostigamiento laboral y de género”, mencionó.



Tavares Viramontes recalcó que en la Escuela Normal se tiene el compromiso de trabajar con respeto y equidad.



“Las puertas de la institución y la dirección están abiertas para un diálogo fraterno, siempre ha sido la consigna que hemos manejado; sin embargo, las docentes están en su derecho de hacer uso de estas instancias para alguna situación en la que ellas piensen que se están violando sus derechos”.



La directora añadió que en los próximos días se dará puntual atención a la demanda que las maestras interpusieron en la Unidad de Atención Integral de la Mujer y se buscará la manera de conciliar con las docentes.