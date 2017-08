Resalta Peña Nieto cifras en inversión extranjera directa

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió la tarde de este martes que gracias a las reformas, el desarrollo de infraestructura y la competitividad alcanzada por el país, durante su mandato México ha recibido divisas por 156 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED).



Tras calificar esta inversión como "una cifra histórica, una cifra récord", subrayó que el país se proyectó al mundo como una nación más atractiva en donde invertir, sobre todo en diferentes sectores de la economía como el energético y las telecomunicaciones.



De gira por Durango, donde entregó el Libramiento Ferroviario de la capital de la entidad, el mandatario subrayó que se ha acreditado que las reformas estructurales aprobadas y la confianza que proceda al mundo han vuelto más atractivo al país para las inversiones foráneas.



Detalló que de enero a julio la IED fue de 15 mil 600 millones de dólares, 8.8% mayor a la registrada en el mismo semestre del año anterior. Precisó que sumada a la registrada en su administración se han recibido inversiones extranjeras por 156 mil millones de dólares.



"Qué representa esto. Estos 156 millones de dólares que se han registrado de inversión extranjera directa representan 52% más de lo que a estas mismas alturas de la pasada administración se habían registrado", puntualizó.



Aseveró que más allá de la cifra la IED que recibe hoy México refleja cómo ha evolucionado el país y cómo a partir del cambio cualitativo que como nación México ha tenido "proyectamos confianza". "Cuando no se tiene confianza en una nación difícilmente va alguien a invertir ahí y, en consecuencia, hay caída de empleos, se pierden empleos", dijo.



Recalcó que este ha sido "el gobierno del empleo" con casi 3 millones de fuentes formales de trabajo creadas en lo que va de su sexenio. Destacó que ninguna administración pasada ha generado tantos trabajos formales y en ninguna había llevado tanta IED.



Apuntó que en los años 80 el promedio de inversión anual que recibíamos recibía le país fue de 2 mil millones de dólares, en los 90 fue ocho mil millones de dólares, en la década del 2000 fue de 24 mil millones de dólares y actualmente es de 35 mil millones de dólares por año.



"Esto es confianza, esto es tener confianza en el país y es encontrar una variable que no depende del Gobierno que acredita que los esfuerzos están por buen camino", señaló.



Acompañado por el gobernador José Rosas Aispuro, el Presidente hizo notar que, a poco más de un año de concluir su gobierno, con esta cifra se ha alcanzado 99% de la meta de IED trazada para su sexenio en el Plan Nacional de Desarrollo que es de 157 mil millones de dólares.



Enfatizó que la IED va "en paralelo" a la inversión que también hacen empresarios nacionales. Insistió en que la inversión extranjera recibida por el país se debe a que México hoy se proyecta al mundo como un destino confiable. Aseveró que empresas globales consideran a México como destino.



"Lo han hecho, repito, a partir de las reformas que se hicieron, a partir de la economía estable que tenemos, a partir del manejo responsable en el orden financiero, que, no obstante, la caída en los precios del petróleo, la economía se mantiene estable y está proyectando confianza a los mercados internacionales y a los inversionistas extranjeros".



El presidente Peña Nieto subrayó que esta inversión se traduce en empleos, se traduce en la generación de riqueza, se traduce en la derrama de recursos, precisamente, que va a las familias mexicanas a partir de distintas formas.



"En eso se traduce la inversión extranjera directa, se traduce en que nuestro país se vuelve también más productivo".



Tras ratificar al gobernador José Rosas Aispuro (PAN) su disposición para respaldarlo en los proyectos que se realicen en beneficio de los duranguenses, el mandatario pidió no tener duda de que Durango está en la ruta de convertirse, al igual que otras entidades del centro del país, en un detonante industrial importante.



Manifestó su deseo porque sin importar su origen partidario lo que debe importar a los gobiernos es servir a la sociedad a partir de este esfuerzo conjunto, de la suma de voluntades, de objetivos compartidos que depare en bienestar y prosperidad para todos los mexicanos.