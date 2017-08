***PAPA CALIENTE



En la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, que encabeza Guillermo Romero Pacheco, no encuentran cómo apagar el fuego que les generó el escándalo de presunta corrupción por parte de uno de sus funcionarios.



***MOCHES



Se trata de un supuesto caso de cobro de moches, esta vez en el Gobierno del Estado y el señalado es el ex director de Atención a la Cadena Cuero- Calzado-Proveeduría, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez.



***PENAL



Lo que no queda claro es por qué el caso sólo se denunció por las autoridades ante la Secretaría de Transparencia; según dicen los afectados, los antecedentes ameritan que el caso se investigue también por la vía penal, pero nadie sabe qué esperan. Dicen que a que denuncien los afectados.

***FUEGO



Que alguien nos aclare que pasó entre Octavio Villasana Delfín y la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez. ¿No se supone que eran amigos y correlegionarios entrañables?



*EX AMIGO



Villasana Delfín, estuvo al frente de la Dirección de Salud durante la administración de Botello y fue ella misma, la que lo colocó con votación del Ayuntamiento para ocupar la silla como alcalde interino cuando ella tuvo que renunciar al puesto, para buscar ser diputada plurinominal.



*DIVIDIDOS



Los integrantes del Ayuntamiento fueron los que difirieron, los priistas; Aurelio Martínez Velázquez y Alejandro Kornhauser Obregón votaron en contra de que Villasana fuera el alcalde, no así los panistas que dieron todo el apoyo.



*GOBIERNO



El priista estuvo siete meses al frente del Gobierno Municipal. Por su carácter mucho menos explosivo, y protagonista, el cierre fue tranquilo pero parece que olvidó algo o al menos eso refleja la fractura con los barbaristas, parece que no cerró bien la administración, que dejó pendientes y huecos que hoy se convierten en procedimientos administrativos contra ex funcionarios y la propia ex presidenta.



*ATAQUE



Ayer la diputada, Bárbara Botello Santibáñez no se midió y señaló que Villasana pasó de “muertito” al frente de la administración, solo cortó listones y para colmo ni siquiera salió a dar la cara tras los ataques a ella.



*EJEMPLO



Para defenderse durante una comparecencia en la Contraloría Municipal, la diputada usó de ejemplo al doctor Villasana, cuestionó porqué no se le estaba midiendo con la misma vara. Aseguró que él goza de muchos beneficios y hasta dejó entrever que el ex alcalde realizó acuerdos con el Presidente Municipal, Héctor López Santillana.



*ALIADA



“Se la pasó de muertito, no bajó recurso, no se dedicó a revisar que a las obras se les diera seguimiento, porque se asustó”, dijo la ex Alcaldesa.



*PARA TODOS



Y de pasada criticó al alcalde, Héctor López Santillana asegurando que solamente se han enfocado en obras “cosméticas” para la ciudad y todo lo que ella dejó no le dieron seguimiento y solo han atorado las obras.

***FIDEICOMISO



Aunque todo parece estar en su punto para que opere el Fideicomiso por la Seguridad (FIFOSEC), los integrantes del Ayuntamiento no parecen estar del todo satisfechos.



*PROYECTOS



Aunque los proyectos les parecen adecuados, la propuesta de pedirle a los ciudadanos de a pie que también aporten dinero no les agrada nadita. Dicen que es más que suficiente con que cada ciudadano pague sus impuestos como el predial como para pedirles que también pongan para la seguridad.



*SEPARADOS



Para algunos regidores, el trabajo que se está haciendo en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que encabeza Rocío Naveja Oliva, en lugar de sumar esfuerzos con el Gobierno Municipal va por un rumbo distinto.

***RECHAZADOS



Para nadie resultó una sorpresa que el Tribunal de los Contencioso Administrativo resolviera que es improcedente la queja que presentó la empresa Red Recolector luego de que el municipio reasignó los contratos de las dos zonas de recolección que tenía asignadas para dar el servicio de recolección de la basura a la empresa PASA.

*DOS POR UNO



Lo que sí llamó la atención fue conocer que no solo la empresa regiomontana se había inconformado sino también JS Hermanos, recolectores locales y quienes precisamente iniciaron el proceso que permitió al Ayuntamiento leonés echar abajo el contrato millonario que asignó la administración pasada y que tanto le estaba costando a los leoneses.



*INCONFORMES



Y es que hasta donde se sabía los ex recolectores había quedado satisfechos con la reposición del falló que el Ayuntamiento aprobó por mayoría el pasado 23 de junio, pero no fue así y también llevaron su queja al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



*SIN MIEDO



La verdad es que en el municipio, el secretario de Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez y su equipo jurídico tenían mucha confianza en que al menos en esta instancia estaban blindados en contra de cualquier queja por parte de Red recolector, esto debido a que buscaron a varios asesores externos que le dieron el visto bueno al fallo que finalmente se aprobó.



*OTRAS PUERTAS



Pero no es la única instancia, Red Recolector puede tocar todavía otras puertas en busca de revertir esa decisión sobre todo a nivel federal, aunque sinceramente se ve cada vez más difícil, pero la empresa al parecer aún guarda algún as bajo la manga pues en su video de despedida que difundió a través de redes sociales asegura que pronto regresarán sus camiones a dar servicio a la ciudad.

***FALSA ALARMA



Ya estaba todo listo para que el Presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés pisara tierras guanajuatenses mañana, las invitaciones a todos los panistas ya se habían enviado y hasta se había programado una conferencia de prensa, pero resulta que por la tarde la agenda del dirigente azul cambió.



*VESTIDOS Y ALBOROTADOS



Se esperaba que Anaya Cortés se reuniera con la militancia, se tenía programado que en esta visita lo acompañara Damián Zepeda, pero ahora el panismo leonés tendrá que esperar a reunirse con su líder, hasta nuevo aviso.