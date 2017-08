Ve en el amor una estrategia

El cáncer y el fracaso de su matrimonio dejaron huella en la vida del ex presentador de televisión Fernando Del Solar, las cuales compartió con los leoneses en la conferencia "Arriba los corazones".

En el marco de la tercera convención de Grupo Reyma, el ponente se sinceró con los más de mil asistentes al contarles algunas anécdotas que ha vivido, desde sus días en el hospital a causa del cáncer, su divorcio, su salida de una casa productora y hasta su recuperación.

Destacó que pese a las dificultades de la vida aprendió a salir adelante, ver la vida positivamente y a ser agradecido con Dios, pero señaló que para poder sanarse primero aceptó que pasó por una ‘mala racha’.

"Lo primero es pensar si vamos a hacernos la víctima o le vamos a poner el pecho a las balas y seguir para adelante. Durante tres años yo pensaba ‘pobre de mí’, ‘me estoy muriendo’ y ‘qué mal me la estoy pasando’, pero eso sólo alejó a la gente de mí porque nadie quiere estar con una persona negativa", destacó.

"Cuando uno acepta que las cosas deben cambiar todo comienza a fluir y comienza la etapa del aprendizaje para luego hacer las paces con uno mismo y así perdonarnos y aceptarnos", dijo.

Expresó que el elemento principal que utilizó para lograr estos objetivos fue el amor, el cual él aprendió cuando se convirtió en papá.

"Pasamos mucho tiempo haciendo cosas para que otros nos acepten y nos amen, pero eso no es el amor, yo lo aprendí cuando me enteré de que iba a ser papá, mis hijos aún no nacían y no había hecho absolutamente nada para que yo los amara y fue la forma más pura que descubrí el amor".

Para no olvidar las lecciones, los asistentes anotaron o tomaron video de las palabras del conferencista y así seguir sus consejos y entre aplausos despidieron y agradecieron al invitado de honor.