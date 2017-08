Pedía funcionario 'el diezmo' a cambio de apoyos

Al mismo tiempo que era funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable de Guanajuato (SDES), Jorge Raúl Ortega Gutiérrez cobraba moche a zapateros y curtidores a cambio de gestionar apoyos de maquinaria de programas federales.

Los proyectos que el funcionario ofrecía gestionar dependen del Instituto Nacional de Emprendedores (INADEM), los cuales debían superar los 3 millones de pesos como mínimo y “el diezmo” siempre debía pagarse en efectivo, lo cobraba él personalmente en las empresas.

Un empresario de calzado leonés que pidió el anonimato y que entregó 150 mil pesos a Ortega Gutiérrez a cambio de un apoyo de maquinaria con un valor de 3 millones de pesos narró a am la forma de operar de este funcionario.

Tras 11 años de trabajar en SDES, Ortega Gutiérrez renunció en julio, semanas después, el 2 de agosto el secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco recibió una denuncia de otro empresario por lo que pidió una investigación a la Secretaría de Transparencia, quien ya atiende el caso.

En su testimonio, el empresario leonés contó que conoció a Jorge Raúl Ortega hace tres años.

Pasó el tiempo, el empresario pagó el crédito que había solicitado la primera vez y fue a principios del año pasado cuando se reencontró con Ortega Gutiérrez.

“En una ocasión que coincidimos en una fiesta me dijo, tengo un apoyo que te puede interesar, me dice dame una cita para vernos la siguiente semana y platicamos.

“Pasaron los días, nos conectamos y allí empezaron las cosas raras, me dijo sabes que no te voy a ver aquí en la oficina, te voy a ver en otro lado, nos vemos para desayunar, ya en esa reunión nos empezó a platicar de un apoyo federal el cual consiste en que hacíamos una solicitud, era un apoyo al empresario zapatero o textil en base a maquinaria”.

Presionaba para juntar el dinero

El nuevo encuentro con el funcionario ocurrió en horario y día laboral en un restaurante ubicado frente al Estadio León.

“(En la empresa) le empezamos a dar un pensada y dijimos sabes qué sí pues mira yo necesitaría estas máquina, (nos dijo) nada más que sabes qué, ahí te va cómo se trabaja, esto es federal, yo estoy trabajando en el Gobierno estatal, por eso no hacemos las reuniones allí en Gobierno del Estado, yo tengo conocidos que están allá en México y estos cuates pues son mis amigos, pero sí te voy a decir una cosa, ellos quieren el 10% del monto total.

“¿Cómo se va a trabajar?, me los das a mí, yo se los mando y ya nosotros metemos el papeleo y ellos se encargan de aterrizarlo y me dijo sabes qué, pero mis amigos están muy pesados entonces van a desechar todos los proyectos que sean de menos de tres millones de pesos, al final ellos pedían 300 mil pesos mínimo”, narró el zapatero.

Señaló que a partir de esa reunión, Ortega le llamaba por teléfono hasta cuatro veces al día para insistirle en aceptar la propuesta.

“Estuvo presionando, me decía mira necesito darles un respuesta rápida (...) La cosa era me vas a dar la mitad, metemos el papeleo, cuando el Gobierno federal te dé tu dinero, entonces me das la otra mitad.

“Le dije sí pero déjame juntarlo, y me dijo nada más que si te digo, múevele porque estos cuates si ven la disposición de uno para trabajar, si te interesa... yo volteo para atrás y hasta me avergüenzo porque las señales eran muy claras, era obvio”, contó arrepentido el empresario.