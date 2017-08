Borge y su red de ex funcionarios corruptos

Diecisiete ex funcionarios presuntamente forman parte de la red de corrupción del ex gobernador Roberto Borge, quien se encuentra detenido en Panamá en espera de ser extraditado a México, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.



Los integrantes del RBA Team — como Borge bautizó a su círculo más cercano de colaboradores—, están bajo investigación, cuentan con órdenes de aprehensión o son procesados por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y ejercicio indebido de la función pública. Entre ellos hay ex secretarios de Gobierno, de Finanzas y Transporte.



El 18 de agosto de 2016, EL UNIVERSAL dio a conocer que el entonces gobernador habría encabezado el remate de predios públicos a precios subvaluados a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado para, presuntamente, favorecer a familiares, amigos y políticos afines, de acuerdo con una investigación de la asociación Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo.

