Dan de alta a menor maltratada en Hermosillo

La niña Keynali Geraldin de 7 años de edad que fue torturada por la pareja que la tenía bajo su cuidado en la colonia El Sahuaro de Hermosillo, será dada de alta este 15 de agosto y entregada a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora para que decida a quien le entregará su resguardo y protección.



Karina Zárate Félix, directora del DIF Sonora dijo: "Lo que sigue en el proceso es trabajar en la restitución de sus derechos, estamos haciendo las verificaciones pertinentes para determinar con valoraciones y con los instrumentos y procesos del DIF Sonora para reintegrarla a algún familiar".



La funcionaria dijo a EL UNIVERSAL que la niña aun cuando estaba con la pareja que la golpeó "la niña estaba siendo protegida", sin embargo, hay condiciones que se dieron, para eso hay que trabajar en una verificación oportuna para que ella esté en un lugar donde ella este protegida, este sana.



Reiteró que la niña se entregará a "un familiar sobre todo porque ese es uno de sus derechos el estar en familia y si hay en nuestros procesos un resultado positivo para un familiar que esté interesado en tenerla a su cuidado, así lo vamos a hacer", recalcó.



La menor Keynali Geraldin ha cambiado de custodios al menos en seis ocasiones, y ha vivido en varios hogares, incluyendo el de la abuela biológica que en estos momentos la cuida en el Hospital Infantil, luego de que su hija la entregara a una pariente, porque no pudo cuidarla, ya que ella tiene a su cargo otros cuatro nietos.



La doctora Bélgica Acuña Córdova, que por las tardes atiende en un consultorio de Genéricos Intercambiables, ubicado en el bulevar Ignacio Salazar, recordó que el día 31 de julio, alrededor de las 18.30 horas, un par de mujeres llegaron la niña; una de ellas la traía en brazos.



No eran familiares; las mujeres la sacaron a la niña del carro de la hermana de la mujer que golpeó a la menor, comentó.



Al valorarla y ver que sus pies tenían poca movilidad, traumatismo craneoencefálico, heridas infectadas, edemas y hematomas, optó llamar al 911; llegaron agentes policiacos del municipio y del estado quienes solicitaron una ambulancia de la Cruz Roja para que la trasladaran al Hospital Infantil del Estado (HIES).



Recordó que al interrogar a la niña sobre que le había pasado dijo que le pegaron con un palo y las llagas de los pies eran pisotones.



Al respecto, la doctora Alba Rocío Barraza León, directora del HIES, dijo que la niña traía una serie de lesiones secundarias que daban muestra de haber sido víctima de maltrato infantil



Sus heridas más severas estaban en el dorso de sus dos pies, los cuales tenía prácticamente todos escoriados con pus e infectados, con una gran cantidad de lesiones antiguas en el tórax, extremidades inferiores y superiores, incluso huellas de una mordida en fase de cicatrización en uno de sus antebrazos.



La niña no tenía fracturados sus pies, sus ojos estaban golpeados y presentaba un cuadro grave de anemia, pero ya se le estabilizaron sus niveles de hemoglobina, después de transfundirla; su evolución general está al 90 por ciento, su estado de salud es muy bueno, consideró la directora del hospital.



Este 15 de agosto se notificará a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora para que tomen las medidas que consideren necesarias como llevar a la niña directamente al albergue Unacari o que disponga a quien será entregada.



Los resultados de la prueba de ADN que se le hicieron al igual que a la señora Maribel Enciso, madre de una menor que fue robada en Tecámac, Estado de México, estarán listos en los próximos días, ya que duran de entre 7 y 9 días, pero ese es un tema que está dentro de la investigación de la PGR, dijo.



Por lo pronto, la abuela materna ha estado pendiente de la niña en el hospital, en tanto la señora Sara López Figueroa, quien durante cinco años cuidó a la menor, dijo que no ha podido verla a pesar de haber comparecido el 8 de agosto ante la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y haber solicitado permiso.



La señora que se dice abuela de corazón de la niña golpeada tiene en su casa los juguetes y pertenencias de Keynali, a quien aún espera ver, si la abuela biológica que la regaló se lo permite, como se lo dijeron en el DIF Sonora. "Sólo quiero que se toquen el corazón, quiero ver a mi niña", expresó Sara.



En la calle Pedro Ascencio del Fraccionamiento Los Virreyes, al norponiente de la ciudad, los hermanos Vanesa de 8 años y Sebastián de 12 años de edad, expresaron los mejores deseos para la recuperación de Keynali Geraldin ya que desde bebé jugaban con ella. "Estamos tristes porque hace como dos años se la llevaron, pero siempre nos acordamos de ella, porque siempre estaba cantando", dijo su pequeña amiga, al externar que también tiene la esperanza de volver a verla.



Los vecinos de la señora Sara comentaron que ni personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ni del DIF Sonora, han realizado alguna investigación en el entorno donde la menor vivió por cinco años. La investigación tiene plazo hasta el 9 de diciembre.



La pareja agresora fue detenida el pasado 4 de agosto por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC); Isacc "N" de 37 años y Karina Melisa "N", permanecen en el Cereso de Hermosillo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx