Lo que tienen en común Julión y 'Rafa' con capos como José Esparragoza y Rafael Caro Quintero

La mitad de las empresas afincadas en México que han sido boletinadas en Estados Unidos por blanquear activos para el narcotráfico están asentadas en Jalisco.

La lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) ha fichado a 300 empresas presuntamente dedicadas al lavado de dinero, y de ellas 156 tienen domicilio fiscal en Jalisco.



Están concentradas en Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta.



El dinero sucio proveniente del narcotráfico se ha abierto paso en casi todas las actividades económicas del Estado, desde gasolineras hasta constructoras, pasando por clínicas de belleza, deportivas e incluso la comercialización de recursos químicos de la industria farmacéutica.



La última red de lavado destapada por el Departamento del Tesoro, con base en Guadalajara y Zapopan, es la de Raúl Flores Hernández, en cuya estructura quedaron implicados el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.





Entre las empresas vinculadas está Grupo Fracsa, una empresa constructora ligada al Rafael Caro Quintero, la cual construyó el desarrollo inmobiliario Zotogrande, en el cual, de acuerdo con algunos reportes periodísticos, el futbolista Rafael Márquez, compró un penthouse en el 2013.



Otras empresas constructoras vinculadas con el lavado de dinero son las que ostentan las razones sociales Grupo Constructor Segundo Milenio y Provenza Residencial, ésta última vinculada a Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul".





También dentro del giro de la construcción y los bienes raíces están las empresas Grupo Segtac. S.A. de C.V. y Urbanizadora Nueva Italia S.A. de C.V.



Laboratorios Willmar, dedicado a la comercialización de productos farmacéuticos, con domicilio en Guadalajara, fue vinculada a la organización de los hermanos Amezcua, quienes se dedicaban a la producción de metanfetaminas.



El bar "Lola lolita", ubicado en Av. Vallarta 1110, Col. Americana, el cual fue cateado la noche del sábado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes llegaron al lugar cuando se celebraba un espectáculo de strippers para mujeres.





En la red también están las empresas en la cuales figura Márquez como socio, como son sus escuelas de fútbol, sus clínicas deportivas, sus fundaciones y la Promotora Cultural y Deportiva Morumbi, propietaria del equipo de fútbol los Guerreros de Autlán.



Samuel González, quien fue titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, indicó que esto obedece a que desde los años 80 esa entidad fue la base del entonces Cartel de Jalisco, liderado por Rafael Caro Quintero, que después derivaría en el Cártel de Sinaloa.



Después de Jalisco, Sinaloa es el Estado que concentra más empresas vinculadas al lavado de activos, al sumar 47; le sigue Baja California, con 38; la Ciudad de México, con 22; Estado de México, con nueve; Nuevo León, con seis y otras entidades con menor incidencia.

LA LISTA DE EMPRESAS FICHADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU

ALVAREZ MONTELONGO, Julio Cesar (a.k.a. ALVAREZ, Julion), Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; DOB 11 Apr 1983; POB La Concordia, Chiapas, Mexico; citizen Mexico; Website www.julionalvarez.net; Gender Male; R.F.C. AAMJ8304112F0 (Mexico); C.U.R.P. AAMJ830411HCSLNL05 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V.; Linked To: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.; Linked To: TICKET BOLETO, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

ALVAREZ PERALTA, Fernando Gustavo, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 23 Jan 1961; citizen Bolivia; Gender Male; R.F.C. AAPF610123BJ0 (Mexico); NIT # 2970301015 (Bolivia); C.U.R.P. AAPF610123HNELRR02 (Mexico); Residency Number 0434529 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

AMELIACH ORTA, Francisco Jose (Latin: AMELIACH ORTA, Francisco José), Carabobo, Venezuela; DOB 14 Jun 1963; POB Valencia, Carabobo, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 7062172 (Venezuela); Constituent of Venezuela's Constituent Assembly for Valencia Municipality in Carabobo State; Member of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].

AYALA ROMERO, Diego, Mexico; DOB 27 Nov 1974; POB Acatic, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. AARD7411274XA (Mexico); C.U.R.P. AARD741127HJCYMG09 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

CAMPOS TIRADO, Linda Elizabeth, Mexico; DOB 20 Sep 1980; POB Ahome, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. CATL800920L32 (Mexico); C.U.R.P. CATL800920MSLMRN02 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

CARO URIAS, Efrain, Av. de las Americas 2000-607, Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 2000-7, Col. Vistas del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Jose Maria Vigil 2830, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-A, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Giovanni Papini 364-B, Col. Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; Calle San Gonzalo 1970-43, Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico; Los Cerezos 86, Coto 3, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Paseo Puesta del Sol 4282-6, Col. Lomas Altas, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; DOB 11 Apr 1974; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAUE740411RG0 (Mexico); C.U.R.P. CAUE740411HJCRRF07 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.; Linked To: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.).

CARO URIAS, Omar, Calle San Gonzalo 1970-43, Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 19 Jun 1977; POB Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAUO770619C87 (Mexico); C.U.R.P. CAUO770619HJCRRM08 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.).

CARRANZA ZEPEDA, Hugo Ivan, Av. Rio Nilo 69, Col. Camichines, Tonala, Jalisco, Mexico; Franz Schubert 5373, Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Franz Schubert 7373, Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Economos 6617-35, Col. Rinconada del Parque, Zapopan, Jalisco, Mexico; Mixcoatl 1371, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; DOB 03 Mar 1982; POB Zapopan, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAZH820303JF9 (Mexico); C.U.R.P. CAZH820303HJCRPG02 (Mexico); alt. C.U.R.P. CAZH820303HJCRPG10 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V.; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.; Linked To: COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL; Linked To: CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V.; Linked To: CORPORATIVO ARZACA, S.C.; Linked To: CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V.; Linked To: CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V.; Linked To: RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V.; Linked To: RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V.).

CARRANZA ZEPEDA, Victor Manuel, Av. Rio Nilo 69, Col. Camichines, Tonala, Jalisco, Mexico; Calle Franz Schubert 5373, Fracc. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Calle Lazaro Cardenas 3050-A, Fracc. Residencial Loma Bonita, Guadalajara, Jalisco 44570, Mexico; Av. Lazaro Cardenas 3050, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco 44280, Mexico; Cholula 2514, Col. Hidalgo, Ciudad Juarez, Chihuahua 32300, Mexico; DOB 15 Mar 1978; POB Tijuana, Baja California, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAZV7803151P4 (Mexico); C.U.R.P. CAZV780315HBCRPC03 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

CHAVEZ FRIAS, Adan Coromoto (Latin: CHÁVEZ FRÍAS, Adán Coromoto), Barinas, Venezuela; DOB 11 Apr 1953; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3915103 (Venezuela); Constituent of Venezuela's Constituent Assembly for Barinas Municipality in Barinas State; Secretary of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].

CHAVEZ MARTINEZ, Maria Icela (a.k.a. CHAVEZ MARTINEZ, Ma Isela; a.k.a. CHAVEZ MARTINEZ, Maria Isela), Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico; Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Cam 1, Col. San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, Jalisco 48980, Mexico; DOB 07 Nov 1967; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. CAMI671107GZA (Mexico); alt. R.F.C. CAMI671107MY5 (Mexico); C.U.R.P. CAMI671107MJCHRC07 (Mexico); alt. C.U.R.P. CAMI671107MJCHRS06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.; Linked To: CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL).

CORDERO CARDENAS, Jose Antonio, C Eca Do Queiros 5522, Col. Vallarta Universidad, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; Privada Juan de la Barrera 1727, Col. Ninos Heroes, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 01 Dec 1957; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. COCA571201JV2 (Mexico); Credencial electoral CRCRAN57120114H000 (Mexico); C.U.R.P. COCA571201HJCRRN19 (Mexico); alt. C.U.R.P. COCA571201HJCRRN01 (Mexico); I.F.E. 3087029297960 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V.; Linked To: FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.; Linked To: INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.).

D'AMELIO CARDIET, Tania, Vargas, Venezuela; DOB 05 Dec 1971; Gender Female; Cedula No. 11691429 (Venezuela); Rector of Venezuela's National Electoral Council (individual) [VENEZUELA].

DAMIAN RAMIREZ, Irma Lizet, Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico; Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 04 Apr 1981; POB Tecuala, Nayarit, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. DARI810404P98 (Mexico); C.U.R.P. DARI810404MJCMMR00 (Mexico); alt. C.U.R.P. DARI810404MNTMMR04 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.).

ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo, Miranda, Venezuela; DOB 08 Apr 1952; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3820195 (Venezuela); Constituent of Venezuela's Constituent Assembly for Zamora Municipality in Miranda State; Member of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].

FARIAS PENA, Erika del Valle (Latin: FARÍAS PEÑA, Erika del Valle), Cojedes, Venezuela; DOB 31 Oct 1972; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 9493443 (Venezuela); Constituent of Venezuela's Constituent Assembly for Ezequiel Zamora Municipality in Cojedes State (individual) [VENEZUELA].

FERNANDEZ SANTANA, Mario Alberto, Av. Moctezuma 4297, Col. Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 09 May 1977; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FESM770509RQ7 (Mexico); C.U.R.P. FESM770509HJCRNR06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.).

FLORES CASTRO, Sendy (a.k.a. FLORES CASTRO, Sandy), Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15, Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, Jalisco 45138, Mexico; Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, Jalisco 45138, Mexico; Av. Ramon Corona 4750, Zapopan, Jalisco 45019, Mexico; Tchaikovsky 474, Zapopan, Jalisco, Mexico; Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Abraham Gonzalez 1375, Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 10 Mar 1981; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. FOCS810310836 (Mexico); C.U.R.P. FOCS810310MJCLSN09 (Mexico); alt. C.U.R.P. FOCS810301MJCLSN00 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.).

FLORES CHAVEZ, Kevin Sebastian, Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 01 Mar 1995; POB Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOCK950301E94 (Mexico); C.U.R.P. FOCK950301HJCLHV00 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.).

FLORES ESPARZA, Moises, C Playa Santiago 6041, Dep. 3, Rdcial Moctezuma PTE, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; DOB 14 Dec 1977; POB Tepic, Nayarit, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOEM7712145E7 (Mexico); Credencial electoral FLESMS77121418H100 (Mexico); C.U.R.P. FOEM771214HNTLSS07 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

FLORES GOMEZ, Felipe, Mariano Abasolo 87, Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, Jalisco 48900, Mexico; Av. Fray Junipero Serra 843, Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco 44270, Mexico; Paulino Navarro 42, Col. Centro, Casimiro Castillo, Jalisco 48930, Mexico; DOB 20 Sep 1953; POB Villa Purificacion, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOGF530920KX7 (Mexico); C.U.R.P. FOGF530920HJCLML09 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.; Linked To: CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL).

FLORES HERNANDEZ, Raul (a.k.a. CASAS LINARES, Miguel), Distrito Federal, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad, Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, Jalisco 44730, Mexico; Calle Llamarada 193, Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, Morelos 62560, Mexico; Zaragoza Sur 201, Col. Centro, San Martin Texmelucan, Puebla 74000, Mexico; DOB 03 Oct 1952; alt. DOB 05 Mar 1951; POB Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico; alt. POB San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOHR521003SF7 (Mexico); alt. R.F.C. FOHR510305SF7 (Mexico); C.U.R.P. FOHR521003HJCLRL07 (Mexico); alt. C.U.R.P. FOHR510305HPLLRL08 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

FLORES TINAJERO, Saul, Mexico; DOB 23 Aug 1975; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOTS7508237W0 (Mexico); C.U.R.P. FOTS750823HJCLNL01 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

FREGOSO GONZALEZ, Marco Antonio, Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Guadalajara, Jalisco 45116, Mexico; Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44110, Mexico; DOB 23 Sep 1978; POB Zapopan, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; Passport G01106795 (Mexico); R.F.C. FEGM780923PH4 (Mexico); C.U.R.P. FEGM780923HJCRNR01 (Mexico); alt. C.U.R.P. FEGM780923HJCRNR19 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.).

HEREDIA HORNER, Mauricio, Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, Jalisco 45040, Mexico; Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 29 Jul 1978; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. HEHM780729FZ5 (Mexico); alt. R.F.C. HEHM780729HJC (Mexico); C.U.R.P. HEHM780729HJCRRR07 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.).

JIMENEZ HERNANDEZ, Oscar Armando, Calle Ramon Castellanos 1037-A, Col. San Isidro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; C Emilio Rabaza 2027, Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, Jalisco 44730, Mexico; DOB 30 Jun 1978; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. JIHO780630A70 (Mexico); Credencial electoral JMHROS78063014H200 (Mexico); alt. Credencial electoral JIHO78063014H200 (Mexico); C.U.R.P. JIHO780630HJCMRS07 (Mexico); alt. C.U.R.P. JIHO780730HJCMRS06 (Mexico); I.F.E. 069582506439 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.).

LUGO ARMAS, Bladimir Humberto (a.k.a. LUGO ARMAS, Vladimir Humberto), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 18 Nov 1968; Gender Male; Cedula No. 8760081 (Venezuela); Commander of the Special Unit to the Federal Legislative Palace of Venezuela's Bolivarian National Guard (individual) [VENEZUELA].

MARQUEZ ALVAREZ, Rafael (a.k.a. MARQUEZ, Rafa), Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico; Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, Distrito Federal 11560, Mexico; J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, Jalisco 45040, Mexico; Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico; DOB 13 Feb 1979; POB Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. MAAR7902132V4 (Mexico); C.U.R.P. MAAR790213HMNRLF03 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.).

MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa (Latin: MELÉNDEZ RIVAS, Carmen Teresa), Lara, Venezuela; DOB 03 Nov 1961; POB Barinas, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 8146803 (Venezuela); Constituent of Venezuela's Constituent Assembly for Iribarren Municipality in Lara State (individual) [VENEZUELA].

VIVAS VELASCO, Ramon Dario, Vargas, Venezuela; DOB 12 Jun 1950; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3569721 (Venezuela); Constituent of Venezuela's Constituent Assembly for Vargas Municipality in Vargas State (individual) [VENEZUELA].

The following entities have been added to OFAC's SDN List:

A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. A Y S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.), Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 22839 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 18740 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V. (a.k.a. CAMELIAS BAR; a.k.a. LA CAMELIA RESTAURANTE & CANTINA; a.k.a. RESTAURANTE BAR LA CAMELIA; a.k.a. "LA CAMELIA"), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Lazaro Cardenas 2729 y Arboledas, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Mariano Otero 1499, Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 26075 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42993 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. CLUB DEPORTIVO AUTLAN; a.k.a. CLUB DEPORTIVO MORUMBI; a.k.a. CLUB DEPORTIVO MORUMBI, A.C.; a.k.a. GUERREROS DE AUTLAN; a.k.a. PROMOTORA CULTURAL Y DEPORTIVA MORUMBI; a.k.a. "MORUMBI"), Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Del Bajio S/N, Col. El Bajio, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 4123 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 58593 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA YESSI, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 43753 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 9, Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44600, Mexico; R.F.C. CLU140217RX4 (Mexico); Folio Mercantil No. 79775 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL (a.k.a. CONSORCIO NUJOMA, S.C.), Torreon, Coahuila, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Juan Salvador Agraz 1179-13, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco 44190, Mexico; R.F.C. CNU130416UJ3 (Mexico); Folio Mercantil No. 28153 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Vidrio 2335-138, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44160, Mexico; R.F.C. CRI130109KL8 (Mexico); Folio Mercantil No. 72346 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 10740 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CORPORATIVO ARZACA, S.C. (a.k.a. CORPORATIVO ARZACA, SOCIEDAD CIVIL), Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 4, Col. Circunvalacion Guevara, Guadalajara, Jalisco 44680, Mexico; R.F.C. CAR130927UU3 (Mexico) [SDNTK].

CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 88504 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Cuitlahuac 435, Depto. 4, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Juan Sebastian Bach 5187, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 19451 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Nebulosa 2781, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; Nebulosa. 2781-14, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; R.F.C. CSO130410P32 (Mexico); Folio Mercantil No. 73550 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. ESC DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ; a.k.a. ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. del Bajio 1134, Col. El Bajio, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Del Bajio 1134, San Juan de Ocotan, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 23461 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. (a.k.a. EVENTOS LA MORA), Zapopan, Jalisco, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Col. La Calma, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Col. Residencial Loma Bonita, Zapopan, Jalisco 45086, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Tlaquepaque, Jalisco 45070, Mexico; Folio Mercantil No. 29070 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42946 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION (a.k.a. FLORES DTO), Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico [SDNTK].

FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. CENTRO INFANTIL RM; a.k.a. FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. FUNDACION RAFA MARQUEZ; a.k.a. FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. RAFA MARQUEZ FOUNDATION), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Popocatepetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonala, Jalisco, Mexico; Lic. Alfonso Garcia Robles 74, Col. Adolfo Lopez Mateos, Zamora, Michoacan, Mexico; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, Mexico; Website www.fundacionrafamarquez.org; R.F.C. FCO0505306V0 (Mexico); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRAND CASINO (a.k.a. GRAND CASINO ZAPOPAN), Av. Adolfo Lopez Mateos Sur 4527, Col. La Calma, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico [SDNTK].

GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 72016 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; R.F.C. GDM090907NE0 (Mexico); Folio Mercantil No. 51360 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Fernando de Alba 765-3, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco 44500, Mexico; R.F.C. GEG130219MY1 (Mexico); Folio Mercantil No. 72549 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO COJIM, S.A. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; KM 39 700 Carretera Jalostotitlan, San Julian, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico; Carretera Jalostotitlan San Julian KM 39.70, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico; KM 1.5 Carretera San Julian a San Miguel El Alto, San Julian, Jalisco 47140, Mexico; Folio Mercantil No. 79563 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Lopez Mateos Sur 1710-4, Fracc. El Palomar, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco 45643, Mexico; R.F.C. GNA120828LL8 (Mexico); Folio Mercantil No. 69366 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. GRUPO PRODUCSIL, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Paseo de la Arboleda 768-10, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; R.F.C. GPR140605GC0 (Mexico); Folio Mercantil No. 83061 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, S.A. DE C.V.; a.k.a. PRO SPORT & HEALTH; a.k.a. PROSPORT & HEALTH; a.k.a. PROSPORT&HEALTH), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico; Website www.prosport.mx; R.F.C. GTH1206069J8 (Mexico); Folio Mercantil No. 68188 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO TERAPEUTICO DE VALLARTA, S.A. DE C.V.; a.k.a. PROSPORT & HEALTH), Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico; Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco 48320, Mexico; Folio Mercantil No. 16405 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. INMOVILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V.), Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42969 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V., Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Folio Mercantil No. 19365 (Sinaloa) (Mexico) [SDNTK].

LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. LOLALOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.), Av. Vallarta 1110, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44160, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Website www.lolalolita.com; Folio Mercantil No. 60645 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 52828 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 77704 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. "CORTEZ"; a.k.a. "EL CORTEZ"; a.k.a. "RESTAURANT CORTEZ"; a.k.a. "RESTAURANTE CORTEZ"), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V., Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, Sinaloa 82000, Mexico; Coras 3644, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; R.F.C. NPR0903058I3 (Mexico); Folio Mercantil No. 18949 (Sinaloa) (Mexico) [SDNTK].

PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. (a.k.a. PROSPORT & HEALTH, S.A. DE C.V.; a.k.a. PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Website www.pshimagen.mx; R.F.C. PAH130925LG0 (Mexico); alt. R.F.C. PAH130925IG0 (Mexico); Folio Mercantil No. 77129 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V. (a.k.a. RESTAURANTE FOLKLOR Y CANTINA), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Manuel J. Clouthier 1614, Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 60417 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Carr. San Julian KM 1.5, San Miguel El Alto, San Julian, Jalisco 47170, Mexico; R.F.C. RLO960524C18 (Mexico); Folio Mercantil No. 12651 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 51560 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 84399 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 82219 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

TICKET BOLETO, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 88198 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].