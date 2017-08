Reordenan abrir caso Tlatlaya

Un juez federal ordenó a la PGR realizar una investigación exhaustiva en el caso Tlatlaya luego de observar una serie de faltas en la diligencia, que serían traducidas como omisiones sobre los hechos en que soldados dispararon contra 22 civiles en un operativo el 30 de junio de 2014.

El Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México consideró fundada la solicitud de amparo de Clara Gómez, una de las testigos que reclamó indagar una presunta orden militar dirigida a la base de operaciones sobre el abatimiento en horas de oscuridad, la cadena de mando, así como la omisión de unificar la investigación.

"Por lo que le asiste razón a la parte quejosa, al señalar que ante la falta de acción ha vulnerado los derechos fundamentales, en este caso de la víctima, así como en detrimento de las facultades de investigación conferidas por mandato constitucional", se indica en el juicio de amparo 545/2017.

Para el juzgado, la PGR deberá determinar si efectivamente existieron contradicciones y precisar las diligencias desahogadas a fin de complementar la indagatoria.

"Aunado a que se recabaron las declaraciones ministeriales y preparatorias de los siete elementos del Ejército, que participaron en el evento, de las que se desprende que se trató de un hecho fortuito, en el que los militares únicamente repelieron la agresión en su contra y nunca recibieron alguna orden para actuar como lo hicieron.

"Deposados que aun cuando efectivamente se anexaron a las constancias remitidas por la autoridad responsable, lo cierto es que no obra acuerdo alguno de su relación en autos, o por lo menos no se anexó a pestos, aunado a que no puede desatenderse la existencia de la citada orden contenida en el oficio de once de junio de dos mil catorce, por lo resulta necesario realizar las diligencias correspondientes para desentrañar la intención de la misma", se ejemplificó.

El juzgado llamó a la PGR a allegarse de mayores elementos probatorios a fin de realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados y que dieron origen a la averiguación previa.

"Asimismo, deberá puntualizar cuál es el objeto de realizar cada una de las diligencias que al efecto determine, esto es, qué es lo que pretende obtener o conocer con motivo del desahogo de las mismas", señaló.

"Diligencias que deberá programar cronológicamente, esto es, deberá establecer los plazos en que se realizarán las mismas, en el entendido de que los mismos no podrán exceder de treinta días hábiles para su realización; lo que tendrá que acreditar ante esta autoridad judicial, esto es, en primer término, que ha elaborado el cronograma correspondiente (en cuanto lo haya realizado), así como que haya llevado a cabo las acciones especificadas en el tiempo establecido", sentenció.

Aclaró que una vez realizadas las diligencias y recabados los elementos de prueba derivados de las mismas, la PGR deberá determinar en el sentido que corresponda la indagatoria.