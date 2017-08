Secuestran y matan a enfermero

Familiares lo identificaron como Ismael, de 43 años de edad y quien trabajaba en el Hospital Gabriel Mancera, perteneciente al IMSS y ubicado en la Colonia Del Valle.







De acuerdo con la indagatoria FXH/XO-2/UI-2C/D/489/08-2017, el sábado fue el último día que las tías de la víctima lo vieron con vida.







La mañana del lunes se enteraron que había sido encontrado muerto en un camino de terracería, en la Colonia El Arenal.







Según lo asentado en la carpeta, el hombre estaba bocarriba, con un cordón que le sujetaba las manos y el cuello al mismo tiempo.







Tenía signos de asfixia, sangre en el rostro y lesiones en los antebrazos y manos, como si hubiera tratado de forcejear o defenderse de sus atacantes.







Vestía pantalón de mezclilla y chamarra azul con vivos amarillos, pero no tenía zapatos, únicamente calcetines.







El sitio donde fue localizado carece de iluminación y no hay viviendas alrededor. Está justo en Camino a las Canteras y Ocotitla.







Según las investigaciones, Ismael fue raptado en un lugar diferente a donde fue hallado sin vida. En el lugar no hay marcas de lucha, por lo cual se cree también fue asesinado en otra parte.







Fue aproximadamente a las 7:30 horas, cuando un par de comuneros que caminaban por ahí se toparon con el cuerpo.







Llamaron a una lideresa vecinal y después a un habitante de la Colonia, quien fue a confirmar el hallazgo ya acompañado de agentes de la Policía capitalina.







Después de los trabajos periciales, personal de la Fiscalía de Xochimilco trasladaron al afectado al anfiteatro.







No llevaba identificaciones ni objetos personales.







Sus parientes que lo reconocieron informaron que era oriundo del pueblo de Santa Cruz Xochitepec, en esta misma demarcación, pero que solía salir los fines de semana a diferentes partes de la Ciudad.







No tienen idea, según lo manifestado en el Ministerio Público, de por qué habrían matado a Ismael.







Únicamente aclararon que no pudieron comunicarse con él vía telefónica desde el sábado, pero que asumieron que estaba divirtiéndose con sus amigos.







Agentes de la Procuraduría de Justicia (PGJ) acudieron al Hospital Gabriel Mancera para entrevistar a sus compañeros y así conocer su modo de vida.







El 5 de agosto pasado fue encontrado el cuerpo de la doctora Jessica, en un paraje del Municipio de Huixquilucan con huellas de tortura y un disparo.