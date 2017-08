Llaman “fascista” a Trump

El presidente Donald Trump al parecer reenvió por error el tuit de un crítico que lo calificó de “fascista”.

El mandatario borró el mensaje después de unos cinco minutos, pero no antes de que llegara a sus 35 millones de seguidores y provocara una andanada de comentarios.

Trump al parecer estaba tratando de llamar la atención a un artículo de Fox & Friends sobre un posible indulto presidencial a Joe Arpaio, el ex jefe de policía del condado Maricopa, Arizona, conocido por su mano dura hacia los inmigrantes y que ha sido enjuiciado por desacato judicial.

Un usuario de Twitter identificado como MikeHolden42 respondió a Trump: “Él es un fascista así que no me sorprende”. El tuitero aclaró después que se refería a Trump, no a Arpaio.

Trump reenvió el tuit a sus millones de seguidores, provocando una avalancha de respuestas. Al final, Mike Holden42 respondió: "Me retiro de Twitter. Jamás podré superar este récord de retuits”.

También el martes, el presidente reenvió _y luego eliminó_ el tuit del lunes de una caricatura que mostraba un tren llamado “Trump” atropellando a un hombre llamado “CNN”.

Los retuits llegaron después de un alboroto nacional por la violencia racista del fin de semana en Charlottesville, Virginia. El presidente tardó dos días en condenar a los grupos supremacistas y fue hasta el lunes que declaró que "el racismo es malo”.

El lunes en la noche, Trump reenvió un tuit de Jack Posobiec, un conservador simpatizante del mandatario que utilizó las redes sociales para llamar la atención sobre "el pizzagate", un rumor que afirmaba que los demócratas tenían esclavos sexuales en una pizzería.

El tweet de Posobiec decía: "Mientras tanto: 39 tiroteos en Chicago este fin de semana, 9 muertos. No hay indignación de la prensa. ¿Por qué será?”.