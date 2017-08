Publica SAT declaraciones

A partir de hoy, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hará pública la información estadística de las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta.



Esta nueva medida surge como respuesta a un mandato de diálogo entre el Congreso y el SAT, explicó Osvaldo Santín, jefe de la dependencia, durante el evento “SAT más abierto” que se llevó a cabo en las oficinas administrativas.



“En atención a un mandato, también derivado del diálogo con el Congreso, un mandato que se estableció en el artículo 19 transitorio de la Ley de Ingresos para 2017, en el que se establece la obligación del SAT de poner a disposición de la sociedad información que pudiera ser útil para el análisis de la política fiscal y su impacto, ponemos a disposición una base de datos que implica más de mil 400 millones de registros”, señaló.



Dijo que esta información se desprende de las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas y morales.



La información publicada a partir de hoy será anónima: no proporcionará datos personales de los contribuyentes y soportará ataques de reversibilidad, esto es, que no será posible identificar a algún contribuyente en particular.



“Lo que buscamos es que la sociedad civil, las universidades, los estudiantes, los investigadores, realicen estudios que permitan entender mejor los fenómenos sociales y económicos”, dijo Santín.



Agregó que en una segunda etapa, en diciembre, se hará pública la base de datos de Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios, Asalariados, en donde se publicarán las declaraciones informativas mensuales de todos los asalariados del País



El Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que en lo que va de la actual Administración se han puesto a disposición de la población 20 mil bases de datos con el fin de proporcionar información útil para el análisis.



“México así se une a un conjunto muy pequeño de países que pone a disposición de los investigadores y de la sociedad civil la información tributaria”, afirmó.



Al término del evento, y en respuesta a la pregunta de si es posible la filtración de la información tributaria de los posibles candidatos presidenciales, el Secretario comentó que el SAT cuenta con las características necesarias para cuidar la información de los contribuyentes, por lo que no sería posible el mal uso de los datos.



“Son muchos años en donde no ha habido uno sola filtración de información en procesos electorales”, dijo.



Recordó que en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero que se hicieron públicas, la Secretaría de Hacienda colabora con diferentes jurisdicciones cuando le es solicitada información particular.



“Tenemos convenios de colaboración con diferentes jurisdicciones que nos obligan, cuando así sea solicitado, a coadyuvar en procesos de investigación”, afirmó.





