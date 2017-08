Los funerales del bicho

Remitentes variados, de la izquierda en el 88, a la derecha en el 2000 y 2006. Las comunicaciones llegan con toda la pompa, hora de defunción que festejan, lugar de las exequias. Pero el bicho sabe revivir y podría estar rejuveneciendo.



Estaban ante las cámaras burlándose con risas sonoras, dominados por un cinismo y vaticinando el evidente ridículo priísta. La muy popular obsesión los había invadido: para que México cambie el PRI debe desaparecer. Pero México ha cambiado y el PRI sigue allí. Los priístas dirán que México ha cambiado porque el PRI está allí... agua a su molino. El bicho priísta es algo muy complejo. Observándolos por la pantalla recordé la aseveración de un querido amigo, analista reputado, que por allá del 88 u 89 afirmaba que el PRI no ganaría una presidencia municipal en elecciones limpias. Aquí estamos, tres décadas después, y el bicho sigue dando sorpresas.



Burlarse del PRI no ayuda a México. Alrededor de la mitad de los mexicanos son gobernados por ese partido, o sea que nos burlamos de ellos. Además, en la historia de los partidos políticos el PRI lleva muchos años de ser analizado como un caso singular. A diferencia de muchos otros partidos, el PRI supo escapar de la trampa ideológica. ¿Es de derecha o de izquierda? En la teoría del péndulo iba de un lado al otro pasando por el centro. La definición, siguiendo a Ortega y Gasset, estaba condicionada a la situación del país. Cárdenas, Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, imposible imaginarlos emanados del mismo troquel. La Turquía de Atatürk y la España del PSOE miraron al bicho con mucho interés. Turquía devino en una dictadura y España es monarquía. El bicho está transitando.



Y Peña Nieto, ¿cómo será clasificado? Una docena de reformas de fondo que tocaron intereses muy profundos, igual en educación que en telecomunicaciones. Una reforma fiscal tan exitosa en lo recaudatorio como impopular. La apertura energética con un apabullante saldo a favor de México que dio un giro en el tradicional estatismo parido por el propio PRI. La consolidación de una reforma laboral que sería el sueño de Macron. ¿Derecha o izquierda? Quizá hay una definición mucho más profunda de lo que parece: pragmatismo. Así mientras los miraba carcajearse del bicho horas antes de la XXII Asamblea, pensaba en posibles sorpresas. Llegaron.



Mesa sobre corrupción y rendición de cuentas, nuevo código de ética, lucha contra la impunidad, Secretaría Anticorrupción, revisión del fuero, Comisión de Justicia fortalecida, fuera los “chapulines plurinominales”, cuota de jóvenes, luz verde a las coaliciones y aceptación de un candidato externo sólo con requisitos de honorabilidad y afinidad. Sería ingenuo comprar todo el paquete y suponer que las cosas serán distintas de la noche a la mañana. Pero el bicho muta a partir de las exigencias sociales. Ahora que la ciudadanización de los partidos pareciera una tendencia universal, el PRI se abre a un candidato externo a la Presidencia de la República. No es de risa, la cuestión es seria.



Porque también se reían de la disciplina y no pareciera gracioso cuando estamos ante un conflicto público entre dos figuras relevantes del PAN y varios expresidentes del PRD ahora apoyan a MORENA. La impopular disciplina es, para todo partido, un patrimonio invaluable. Cualquier partido que se divide pierde, un pésimo negocio político. Y seguían riéndose, afirmando que nadie les creería que el presidente no intervendría en la sucesión. Pero no dicen eso, lo han regulado y el presidente en turno, de ser el caso, tiene un asiento exoficio en los órganos de decisión y se le considera una voz obligada en la sucesión. Y, con los cambios, la baraja del PRI se amplía y por ende el poder de decisión crece. Todos los temas fueron ventilados en las mesas y después aprobados sin sobresaltos en la plenaria. No es un asunto de risas.



La cultura priísta, si es que algo así existe, está en la mente de millones de mexicanos que quieren una discusión ordenada, disciplina y rumbo. No son malos acuerdos. Como en una campana de Gauss, siempre habrá personas totalmente honestas que son una minoría y totalmente corruptas en el otro extremo. Pero lo relevante hacia dónde oscila la mayoría. Si el PRI logra girar en temas de rendición de cuentas, corrupción e impunidad, la cultura de muchos mexicanos estará cambiando. Eso importa.



Creo que el PRI nos engaña... con la verdad. El presidente reúne a la cúpula priísta en Los Pinos, Meade habla de su larga relación con el PRI, EPN placea a Nuño, De la Madrid se agrega, Narro se mueve, Osorio existe, etc., podría haber más. A la vista de todos, expuestos, se la juegan profesionalmente a diario. Otros funerales fallidos. El bicho está vivo y más vale tomárselo en serio.

