Impresionante descubrimiento en aguas profundas de México

Se descubre un nuevo género y especie de perezoso gigante en cenote profundo de Quintana Roo, el cual fue nombrado científicamente como Xibalbaonyx oviceps. Los primeros fechamientos de su antigüedad de entre 10647 o 10305 a.C.



Descubierto en 2010 por el explorador de cuevas Vicente Fito, en el fondo del cenote Zapote, municipio de Puerto Morelos, en el área conocida como la Ruta de los Cenotes, este perezoso gigante, fue identificado como una nueva especie a la que se nombró científicamente Xibalbaonyx oviceps, en alusión al inframundo maya identificado en las cuevas (Xibalba), a sus garras (onyx en griego) y a la forma de su cráneo, similar a la de un huevo (ovum en latín).





En un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se informa que el cráneo (Za2014-01) y la mandíbula (Za2014-05), así como nueve vértebras, tres huesos largos, tres costillas y siete garras fueron colectados en 2014, como parte de un rescate dirigido por la arqueóloga subacuática Carmen Rojas Sandoval, investigadora del Centro INAH Quintana Roo. El resto del esqueleto yace aún en el cenote y se planea continuar con su colecta y estudio en 2018.



También en el cenote se colectaron cinco huesos largos de puma (Felis concolor), asociados al perezoso, así como dos fragmentos del maxilar y fémur del roedor endémico Peromyscus yucatanicus, extraídos del interior del cráneo del perezoso.



"Pote", el perezoso de Zapote, como se le bautizó pertenece al superorden Xenarthra, orden Pilosa, superfamilia Megatherioidea, familia Megalonychidae y su descripción se publicó el 22 de mayo en la revista PalZ Pala?ontologische Zeitschrift, por Sarah R. Stinnesbeck, Eberhard Frey, Jerónimo Avilés, Wolfgang, Stinnesbeck, Patrick Zell, Heinrich Mallison, Arturo H. González, Eugenio Aceves, Adriana Velázquez, Alejandro Terrazas, Martha E. Benavente, Fabio Hering y Carmen Rojas, en el artículo "Xibalbaonyx oviceps, a new megalonychid ground sloth (Folivora, Xenarthra) from the Late Pleistocene of the Yucatán Peninsula, Mexico, and its paleobiogeographic significance".

Los tratamientos de conservación para deshidratar los huesos de "Pote" duraron dos años, en el primero se hizo un cambio gradual del agua original de cenote (agua dulce) por agua destilada, para en abril de 2015 comenzar su deshidratación de manera muy lenta, en cámaras con condiciones de humedad, luz y temperatura completamente controladas las 24 horas del día, agrega el boletín.



Los primeros fechamientos del perezoso gigante arrojan una antigüedad de entre 10647 y 10305 a.C. (calibrado), y fueron realizados por el Laboratorio de Espectrometría de Masas (Lema) del Instituto de Física de la UNAM, mediante la técnica de carbono 14 por Aceleración de Espectrometría de Masas.



El esqueleto se encuentra casi completo, distribuido entre 50 y 55 metros de profundidad, por lo que se cree que el animal cayó cuando el cenote se encontraba seco, o posiblemente con un poco de agua a mayor profundidad.



La parte profunda del cenote comenzó a inundarse en el Holoceno Temprano (hace 10,000 años), cuando el nivel del mar Caribe se incrementó, y las cuevas de la península de Yucatán comenzaron a quedar sumergidas. Este proceso permitió la conservación de los esqueletos de animales y humanos que vivieron en el Caribe mexicano. Al día de hoy se han registrado 14 individuos de perezosos en once cuevas más, los cuales están aún por identificar.



Los perezosos gigantes han sido ampliamente documentados en Sudamérica, desde donde migraron hacia Norteamérica, arribando hace nueve millones de años. Su ruta fue nadando a través de las islas Antillas e islas de la vía marítima panameña (hoy Centroamérica), pues en el pasado, América estuvo dividida por este mar en dos continentes. A finales del Pleistoceno, en la península de Yucatán, el clima era tropical medio, siendo el agua dulce un factor crucial en la dispersión de esta megafauna. En México, el perezoso gigante con mayor distribución es el Nothrotheriops shastensis, si bien el sureste muestra una importante diversidad.