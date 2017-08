Tomassi pierde exclusividad y en bancarrota

Alejandro Tomassi dejó la lista de los actores con exclusividad en Televisa. Ante esta situación, el actor se dio cuenta de que su dinero se lo había gastado en su familia política y su esposo Óscar Ruiz.

"Ellos vivieron de mí durante 15 años. Oscar y su familia, eran el pago de viajes, ropa, comida. Cuando la empresa me dice que ya no tengo exclusividad me doy cuenta de que no tengo ni un quinto en la bolsa, me doy cuenta de que todo se ha ido para allá", dijo el actor.