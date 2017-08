Mejora su salud con Ácido Fólico

Tomar Ácido Fólico durante y después del embarazo logró mejorar la salud de la joven Laura Conde Serrano, quien presentó varios problemas durante la gestación y que gracias a este medicamento los pudo superar.

Cuando se dio cuenta que estaba embarazado inició la ingesta de este producto, el cual tomaba al saber que es necesario para evitar enfermedades en su bebé, como malformaciones congénitas.

Al dar a luz, a sus 21 años, dejó de tomar el ácido fólico, pues pensó que ya no era necesario, sin embargo al presentar problemas de salud y acudir a su médico, le volvieron a recomendar que continuara con la ingesta.

“Tenía problemas de salud, me dolía mucho la espalda y los pies, una noche me dolían mucho las encías y los dientes, al otro día me llevaron al doctor y me dijo que necesitaba tomarlo durante todo el primer año de mi bebé, como estoy amamantando perdí calcio”, dijo.

Laura refirió que desde el primer día que retomó la ingesta de ácido fólico notó mejoría en su salud, pues dejó de sentir dolor en la dentadura y encías, ni tampoco presentó dolores en la espalda y piernas.

La joven irapuatense exhortó a las mujeres en edad reproductiva que consuman este producto, no sólo para mantener su salud, sino también las de sus bebés.

Los beneficios

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó que ingerir Ácido Fólico previene defectos del tubo nerural, que incluyen un gran número de malformaciones congénitas producidas cuando el tubo neural, presente en las primeras etapas de desarrollo del bebé, no cierra durante el primer mes del embarazo.

Su consumo deben hacerlo mujeres en edad fértil, con dosis de 0.4 a 0.8 miligramos al día y mujeres con antecedentes de defectos del tubo neural con dosis de 4.0 miligramos.

A la par, se recomienda su consumo para todas las mujeres en edad fértil de 12 a 49 años, con el propósito de reducir el riesgo de tener un bebé con algún defecto congénito.

La instancia estatal recordó que el ácido fólico se encuentra disponible en todas las unidades de salud en la entidad y se distribuye de forma gratuita a toda la población en general.