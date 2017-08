‘Pegan’ a comercios obras en Lázaro Cárdenas

Negocios sin comensales y ventas que bajaron hasta un 70%, es el panorama actual de los comerciantes del bulevar Lázaro Cárdenas, en el tramo donde se lleva a cabo la rehabilitación del Tercer Cinturón Vial.

Aunque ya concluyó el periodo vacacional para los estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato (ENMSI), que son los principales consumidores de estos negocios, las ventas no se han mejorado.

Gerardo Escobedo, propietario de un negocio de comida indicó que su venta actual no rebasa el 20% de lo que vendía previo a la obra, pues al no haber paso de vehículos ni lugar para estacionarse, los consumidores no van.

Refirió que no han recibido a personal de la dirección de Desarrollo Económico del municipio para generar estrategias de venta, y que sólo pasaron previo al inicio de los trabajos para informar los tiempos en que iniciarían.

“Nos dieron fecha de apertura y fue todo, tratamos de hacer spots, anuncios en redes sociales, es lo único que podemos hacer, pero es complicado porque no hay acceso al negocio (...) la obra se requería, los drenajes constantemente se tapaban y las tuberías tenían fugas, pero pedimos que se agilicen las obras”, enfatizó.

Otra de las comerciantes que se ha visto afectada es la señora Erlinda Márquez, quien también vende comida en la zona, quien dijo que su negocio permanece solo la mayor parte del día, cuestión que les preocupa pues deben pagar renta.

“No salen los chavos para acá, pues como brincan, más que nada pedimos apoyo económico para la renta, es que es muy cara en estos locales”, dijo.

Enfatizó que es necesario que se genere un plan de apoyo por parte de las autoridades, ya que necesitan recuperar sus inversiones en el tiempo en que no pueden acceder a más venta por el tiempo prolongado de la obra.

Asimismo, la señora Maricela Castañeda, propietaria de una tienda de abarrotes dijo que la obra no era tan necesaria, y que ha visto la disminución de sus ingresos porque ya casi nadie pasa por esta vialidad para consumir sus productos.