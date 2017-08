¿Cómo se 'armará el Tri para ganar boleto al Mundial 2018?

Los juegos contra Panamá y Costa Rica que la Selección Mexicana de Futbol afrontará dentro de dos semanas serán claves para asegurar el boleto para la Copa del Mundo Rusia 2018.

El Tricolor, líder del hexagonal final con 14 puntos, con una victoria más aseguraría la clasificación mundialista.



Para eso se necesitan goles y el 9, el centro delantero, es pieza clave y fundamental.

Después de que en la Copa Confederaciones y en Copa Oro se adoleció de un ariete eficaz, para estos juegos es necesario que aparezcan con la pólvora seca, siendo Javier Hernández, Oribe Peralta y Raúl Jiménez los hombres señalados para cumplir con tal misión.

“Los tres tienen experiencia, calidad para estar en esa posición y además, cuando estás en una Selección, debes tener mínimo tres elementos para cubrir una posición con diferentes características”, opina Víctor Manuel Vucetich, quien fuera técnico nacional.



Dar un favorito, no cabe, “el momento de meter a este o aquel te lo da el mismo jugador y la circunstancia la debe saber manejar el técnico para que los ponga en el momento justo”, opina.

Pero el futbol es un juego de apreciación, y también de gustos. Para José Luis Sánchez Solá, el indicado es Oribe Peralta. “Porque es quien está más en forma. Porque tiene más sacrificio, tiene más gol, es el que tiene más necesidad de los tres. Por donde vive, por las críticas. Si mañana es el juego, yo elijo a Peralta”.

Además, “Jiménez no juega. Lo meten faltando 10 minutos, 'Chícharo' mientras no se adapte bien a donde llegó, va a pagar la factura”.

Rubén Omar Romano tiene una opinión diferente, para el técnico argentino, Javier Hernández debería ser el referente del ataque tricolor. “Los tres tiene la capacidad para ser titulares, pero todo pasa por el gusto del técnico”.



Conforme a Romano, quien no debería faltar es el "Chicharito", “yo juego con dos; uno que se bote y otro que esté en el área. Si se busca a un 9 que sepa botarse, jugar de espaldas, ese es Peralta, también Jiménez lo puede hacer, pero en ambos casos con "Chicharito".

Los tres matones mexicanos

Javier Hernández Balcázar

Fecha de nacimiento: 01-06-1988.

Lugar: Guadalajara, Jalisco.

Debut con Selección Nacional: 30 de septiembre de 2009, ante Colombia (2-1).

Partidos con la Selección: 98.

Goles con la Selección: 48.

Club: West Ham United de Inglaterra.

Oribe Peralta Morones

Fecha de nacimiento: 12-01-1984.

Lugar: Torreón, Coahuila.

Debut con Selección Nacional: 9 de marzo de 2005, ante Argentina (1-1).

Partidos con la Selección: 61.

Goles con la Selección: 25.

Club: América de la Liga mexicana.

Raúl Alonso Jiménez Rodríguez.

Fecha de nacimiento: 05-05-1991.

Lugar: Tepeji del Río, Hidalgo.

Debut con Selección Nacional: 30 de enero de 2013, ante Dinamarca (1-1).

Partidos con la Selección: 57.

Goles con la Selección: 13.

Club: Benfica de Portugal.

Lo que opinan los expertos quien debe ser titular frente a Panamá



Carlos Albert

Con cualquiera de ellos, la Selección Nacional está prácticamente clasificada y a lo mejor ni siquiera valdría la pena traer a los “europeos”. Tenemos suficiente con Oribe Peralta.

Miguel Gurwitz

Analizar el momento de cada uno resulta debatible. Hay que tomar en cuenta la Liga en la que juega cada uno y las dificultades que enfrenta para marcar goles.

Gilberto Alcalá

Oribe Peralta, por la experiencia que tiene, la continuidad, podría ser el hombre que estuviera con el puesto. Obviamente, Javier Hernández también representa mucho.

Paco Vela

A sus 33 años, con un tendencia de goles de 48 en las últimas tres temporadas que ha disputado, Oribe Peralta no debería de tener problema en ser el delantero titular de la Selección.

Paulina Benavente

El éxito de un delantero se podría medir en goles, pero las anotaciones son tan importantes como también lo es lo que aporte, por lo que debe ser Javier Hernández.

Víctor Vucetich

Los tres tienen experiencia, calidad para estar en ese lugar y además, cuando estás en una Selección, debes tener mínimo tres elementos para cubrir una posición así”.

Rubén Omar Romano

Yo juego con dos; pero uno debe de ser Hernández; uno que se bote y otro que esté en el área. Si se busca a un 9 que sepa botarse, jugar de espaldas, ese es Peralta.

José Luis Sánchez Solá

Oribe, porque es quien está más en forma. Porque tiene más sacrificio, tiene más gol, es el que tiene más necesidad de los tres. Si mañana es el juego, yo elijo a Peralta”.

Abraham Guerrero

El delantero de la Selección debe ser Raúl Jiménez. Las condiciones que tiene son las que se necesitan en estos momentos en busca de la contundencia.

Daniel Blumrosen

La técnica individual, olfato goleador y buen juego aéreo que tiene hacen de Raúl Jiménez el ideal para ocupar el eje del ataque. Ha mostrado grandes progresos en el Benfica.