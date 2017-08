Jered Weaver deja la MLB luego de 12 años

El pitcher de los Padres, Jered Weaver, anunció su retiro el miércoles antes de un partido contra los Filis de Filadelfia.

El derecho de 34 años ha tenido problemas de salud desde que fichó con los Padres antes de esta temporada, su 12da en las Grandes Ligas.

Weaver, que jugó la mayoría de su carrera con los Angelinos de Los Angeles, se retira con marca de 150-98 y 3.63 de efectividad.

Esta temporada tiene marca de 0-5, con 7.44 de efectividad.

“Decidí dejar el béisbol”, dijo en un comunicado. “Aunque me he esforzado por volver al montículo, mi cuerpo no me permite competir como quisiera”.