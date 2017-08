¡Se va tras escándalos después de 10 años al mando!

Antonio Lozano Pineda fue removido la noche de este martes de la presidencia de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, después de estar al frente casi 10 años.

A reserva de la aprobación de la Conade y la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo,(IAFF), por sus siglas en inglés, el nuevo responsable del atletismo mexicano será el ex velocista y presidente de la Asociación de Veracruz, Israel Benítez.



En la asamblea celebrada con la mayoría de asociaciones nacionales, se eligió a Benítez de manera unánime.



"Es un proceso [destitución de Lozano] que emanó de la Comisión de Apelaciones de Arbitraje del Deporte, que es la máxima instancia en el marco jurídico deportivo. Decidieron a favor de nuestra petición de formar un nuevo consejo deportivo y nosotros nos encargamos de reunir a las asociaciones nacionales en asamblea", declaró Benítez, quien estará a cargo de la Federación en el periodo 2017-2021.

El ex atleta detalló que en la asamblea que se llevó a cabo se cumplió con los estatutos.

"La asociaciones del país fuimos convocados dando el resolutivo y una vez que se instaló la asamblea, la mayoría de las asociaciones escogieron un nuevo consejo directivo. Me dieron el voto de confianza y hoy [ayer],tomé protesta como presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo para darle seguimiento al siguiente ciclo olímpico que empieza con los Juegos Panamericanos 2018.



Antonio Lozano fue detenido el 19 de diciembre por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y trasladado al Reclusorio Sur por una supuesto desvió de 4.8 millones de pesos en agravio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.



Benítez resaltó que existían algunas asociaciones que aún no definían su postura por el proceso legal que atraviesa Lozano, pero al final optaron por un cambio.

"La máxima instancia de una federación es la asamblea, los asociados son los que mandan y cambian, Pueden dar reconocimiento a un consejo directivo. No todas las asociaciones vinieron, pero con las que estuvieron presentes la asamblea tuvo validez como lo marca el estatuto".

El perfil

Israel Benítez

Ex velocista, integrante del equipo que mantiene el récord de 4x400. Es presidente de la Asociación Veracruzana de Atletismo