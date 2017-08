Cobra funcionario sus 'diezmos' con descaro

A la vista de todos, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez cobró durante años moches de 10% a decenas de empresarios del Estado.

Nadie supo algo hasta el 2 de agosto, 15 días después de que el funcionario dejara la Dirección de Atención a la Cadena Productiva Cuero-Calzado-Proveeduría.

A partir de aquel momento, llovieron las acusaciones contra el ex funcionario. Al menos 35 empresarios de León, San Francisco del Rincón, Purísima, Irapuato, Uriangato y Moroleón señalaron que dieron dinero a Ortega, por lo que diputadas pidieron investigar cómo fue posible que nadie se enterara de lo que pasaba.

“Creo que vale la pena investigar a fondo, pero no solamente a este servidor público sino a todos aquellos que estaban encima de él jerárquicamente en su labor, pues también fueron omisos en detectar estas situaciones”, dijo la panista Libia Dennise García.

La diputada federal Yulma Rocha Aguilar exigió a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable presentar denuncia penal.

“Hablamos de un funcionario que tenía 10 años de antigüedad y que ‘desapareció’ misteriosamente”, señaló la legisladora del PRI.

A las 10:30 de la noche, vía Periscope, el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, aseguró que no permitirán el abuso de funcionarios que faltan a la ética y se aprovechan de su cargo.

Una fuente del Gobierno del Estado adelantó que hoy por la mañana se presentarán las primeras denuncias penales sobre el caso.

Se investigará no sólo a funcionarios, sino que también a particulares, según aseguró.

Acumula 35 víctimas

Al menos 35 empresarios de cinco municipios del estado se han sumado a la lista de los defraudados por Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, ex director de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), quien les cobró un moche del 10% a cambio de gestionarles apoyos federales.

Los empresarios afectados de los sectores textil y cuero calzado, son de los municipios de León, San Francisco del Rincón, Irapuato, Uriangato y Moroleón.

Algunos de estos empresarios se reunieron ayer con el secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco y le confirmaron que el ex funcionario ofrecía gestionar apoyos del INADEM para la adquisición de maquinaria, uno de los requisitos es que los respaldos superaran los 3 millones de pesos para que el pudiera cobrarles al menos 300 mil pesos.

“En la mañana me reuní con un grupo de afectados en Silao, los escuchamos y se les invitó a denunciar penalmente y también a denunciar si hay más gente involucrada en esto. “Es lo que procede porque si no hay elementos cómo se le hace, el dinero ellos lo entregaron, es de su dinero y eso lo lamentamos muchísimo porque son pequeños y medianos empresarios”, señaló el Secretario.

Ortega Gutiérrez ocupaba desde hace once años el cargo de director de Atención a la Cadena Productiva Cuero- Calzado-Proveeduría, función por la cual percibía un sueldo de alrededor de 40 mil 600 pesos al mes.

Romero Pacheco reiteró que desconocía que el funcionario, quien renunció el pasado 14 de julio, cobraba moches a los empresarios.

Jorge Raúl Ortega Gutiérrez (segundo de derecha a izquierda), durante una de las tradicionales conferencias informativas de Sapica, en la edición de marzo de 2015.

“Arriba de él había un director de cadena, había un subsecretario, son los que operan más directamente, yo cualquier queja que hubiera tenido de ellos yo hubiera tomado medidas, pero no las tuve, ellos son los primero filtros”.

Aseguró que él se enteró hasta el pasado 2 de agosto, luego de que un empresario presentó una queja por escrito y de inmediato se pidió a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas que iniciara una investigación.

A la reunión que se llevó a cabo en Silao, también asistió el abogado José Luis Grijalva, el cual asesora a los empresarios y confirmó que hasta el momento hay por los menos 35 casos.

Los empresarios que acudieron a la reunión solicitaron entrevistarse con el gobernador, Miguel Márquez Márquez; la reunión, según señaló el abogado, podría darse este miércoles.

Aseguran que el subsceretario Froylán Salas Navarro estaba enterado de las maniobras.

Pese a que el secretario de Desarrollo Económico hizo un llamado a los empresarios afectados a denunciar penalmente, en entrevista previa con el portal Zona Franca el abogado señaló que por ahora no contemplan denunciar por esta vía, pues esperarán a que se dé la entrevista con el Gobernador.

Extraoficialmente otro abogado leonés que pidió el anonimato señaló que lo habían buscado unos empresarios de San Francisco del Rincón debido a que estaban preocupados pues tras la reunión con la SDES les pidieron no denunciar por la vía penal si querían recuperar su dinero.

El abogado José Luis Grijalva, quien estuvo presente en esa reunión, argumentó que no podía dar detalles hasta que se realizara la reunión con el Gobernador.

Sorprenden a los vecinos ampliaciones de su casa

Vecinos de Jorge Raúl Ortega, quien pedía “moche” a empresarios para gestionar apoyos económicos federales, aseguraron que fue evidente como mejoraba el nivel de vida de la familia del ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Eran como 10 hijos, algunos ya casados y viviendo en otro lado, otros más viviendo aquí, dos no trabajaban ni nada. Constantemente viene una de las hijas a seguir recogiendo cosas, hace ruido, se escucha cuando viene y tenemos entendido que esta casa es de ellos. Hace apenas como año y medio que construyeron el tercer y el cuarto piso, cosa que aquí no es común, porque aunque es una zona tranquila, no vive gente del nivel de vida que ellos aprentaban tener, además aquí todas las casas son de uno y de dos pisos, nada más”, platicó una vecina.

En el número 312 de la Avenida de las Violetas, en la colonia Jardines de Jerez, luce abandonado el hogar del ex funcionario, aunque todavía con 3 cámaras de seguridad prendidas.

Aseguraron también que el ex funcionario y su señora salían mucho y los jóvenes aprovechaban la ocasión

“Se la pasaban de viaje en Veracruz, iban y venían, creo que él es de allá y los muchachos aprovechaban para armar tremendos reventones, pero no con gente de aquí, aquí no le hablaban a nadie, se creían mucho, más que los demás”.

Otra cosa que los vecinos aseguran que les llamaba la atención era el constante cambio de automóviles por parte de todos los integrantes de la familia, pues dijeron que llegaron a tener hasta 10 autos nuevos, salidos de agencia, en el tiempo que vivieron ahí:

“El último fue un carro tipo Jetta nueva generación, color dorado, todo equipado, era un coche de ensueño, muy hermoso. Pero también tuvieron camionetas familiares de la Toyota, una blanca muy bonita y otra color vino. Pero la que más llamaba la atención, sin duda, era una camioneta tipo pick up, como de colección, color café. La arreglaron también en el último año”, dijo una señora que, como todas, no quiso dar su nombre. “Además la familia tiene otros negocios también, cómo que tenían o tienen una fábrica de pantalones o algo de costura porque de hecho llegaron a traer toda las máquinas una noche, ya muy tarde y el chofer del tráiler comentó que venían de Irapuato”, dijo otra señora, quien dijo que Ortega y sus parientes trataban sin consideración a los vecinos

Engatusa también a textileros

Alfonso Rocha López, ex presidente de la Canaive (Cámara Nacional de la Industria del Vestido) Delegación Guanajuato, confirmó que hay socios afectados por los presuntos “moches” que pedía el ex directivo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez.

“Todo lo relacionado con este personaje con la Canaive fue siempre institucional, de respeto y trabajo, pero ya en la parte con cada uno de los empresarios fue otra cosa, por lo que después nos empezamos a enterar, que traía recursos federales y no sé qué, pues ya nos fuimos enterando a principios de este año y, ya que brincó ahorita, sí tengo entendido que a varios les pidió dinero, pero no quieren denunciar y estamos tratando de convencerlos”, comentó el directivo textilero en entrevista telefónica con am.

Para el actual Vicepresidente de la Canaive los afectados son muchos: “Por lo menos de Moroleón debe haber unos cuatro o cinco, de Irapuato otros cuatro o cinco, de León del mismo sector del vestido otros dos por lo menos, son de los que yo conozco, pero si te pones a escarbar saldrán varias decenas”, dijo.

Supo de casos que les pidió hasta 150 mil pesos con la promesa de apoyos de hasta 6 y 7 millones a fondo perdido de recursos a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

No obstante ninguno se ha atrevido a presentar una denuncia penal formal.

“Denuncien, no tengan miedo, no va a pasar nada...Yo creo que por verse como tontos (no denuncian), cuando te empiezan a envolver, que te van a ofrecer las perlas de la virgen a fondo perdido y no te dan nada y ya diste dinero, pues eres tonto, o las dos, por (evidenciarse) en sobornar y por tonto”, opinó.

Alfonso Rocha explicó que en lo personal comenzó a sospechar desde fines de marzo -cuando recién dejó la Presidencia de Canaive-, y que lo platicaron al jefe directo del ex funcionario, Froylán Salas Navarro, en mayo. En la Canaive hay 650 socios en el estado.

Opera en Purísima

Empresarios de Purísima del Rincón también fueron víctimas de los engaños del ex director de Atención a la Cadena Productiva Cuero-Calzado-Proveeduría de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, quien les pidió dinero para conseguir fondos federales.

Uno de ellos, que prefirió omitir su identidad, relató que el acercamiento se dio hace aproximadamente 2 años, por medio de un asesor externo, quien visitaba la empresa para realizar supervisiones con el fin de elaborar proyectos de mejora.

“A mí no me pidió porcentajes; me pidió dinero en efectivo, aunque ya no recuerdo la cantidad”, señaló el empresario.

El empresario supo que otros industriales también lo habían gestionado, por lo que aceptó la propuesta, pero pasó el tiempo y no obtuvo ningún tipo de apoyo.

“Me dijo que lo aguantara porque habían dado pocos apoyos y que iba a buscarlo por otro lado”, pero nunca llegó”.

Al solicitar que le devolviera eu dinero, Ortega Gutiérrez no se negó pero tampoco cumplió y el empresario no pudo reclamar pues no hubo ningún documento firmado.

“El dar dinero estuvo mal, pero me convenció con un buen argumento, todo parecía seguro y legal”, dijo el afectado.

‘Quienes dieron dinero son cómplices’, advierte

Los empresarios que dieron dinero para recibir un apoyo para sus empresas son cómplices, consideró el presidente de la Asociación de Empresarios de los Pueblos del Rincón,

“Como es que después de que no te dio un crédito lo denuncies”, dijo Ítalo Hernández Flores, al comentar las acusaciones contra Jorge Raúl Ortega Gutiérrez.

Señaló que ni el Gobierno federal ni las instituciones estatales tienen la culpa de que haya personas que trabajen así con ellos.

Aseguró no ser partidista, pero dijo que está muy sorprendido de los empresarios que se dejaron envolver en esta situación.

“Me extraña de los empresarios, porque si tú quieres ir al banco, a Fondos Guanajuato, el programa, nunca te piden dinero, sólo información de tu negocio para ver que capacidad de pago y otorgarte un crédito”, expresó.

Compartió que en la Asociación no le ha llegado un caso de que fueran a obtener un crédito, pero considera que las personas que dieron “propinas” para conseguir el apoyo son cómplices, porque sabían que lo que estaban haciendo no era correcto.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Los Pueblos del Rincón, Claudia Campo, señaló que no está enterada de que algunas de ellas haya dado dinero al ex funcionario a cambio de un obtener recursos.

‘Atenderá Gobierno todas las denuncias’

El Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, anunció anoche que se dará seguimiento al caso de los moches y la corrupción en la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES) .

“El Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Transparencia y la Procuraduría del Estado trabajaremos coordinamente para atender cualquier denuncia en este caso y buscar que quienes delinquen y se apartan y traicionan a la sociedad y al Gobierno paguen conforme a la ley”, aseguró el funcionario.

Mediante una inusual transmisión vía Periscope, realizada a las 10:30 de la noche y a través de la cuenta de Twitter del vocero Enrique Avilés, el Secretario aseguró que por orden del gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, no se permitirá ningún acto de corrupción.

Mensaje del Secretario de Gobierno Lic. Gustavo Rodríguez Junquera https://t.co/6x3EJiwD0z — Enrique Avilés (@avilesenrique) 16 de agosto de 2017

“Y no dejaremos que por la ambición de aquellos funcionarios públicos que en lugar de servir cometan actos en contra del ejercicio del gobierno, anteponiendo sus interes personales y faltando a la ética de un buen gobierno”, añadió Rodríguez Junquera durante su mensaje, que duró poco más de un minuto.

Descarta haberlo invitado

Héctor López Santillana dijo que cuando era Secretario de Desarrollo Económico desconocía que Jorge Raúl Ortega Gutiérrez cobrara moches y descartó haberlo invitado a trabajar a la dependencia.

“El trabajo de este hombre no obedece a la invitación de un servidor. Jorge tiene colaborando en la Secretaria desde antes de que llegara un servidor, trabajaba en la SDES en lo que es hoy el Servicio Nacional de Empleo y lo que hizo fue un cambio de área”, apuntó López Santillana.

El Presidente municipal añadió que durante su gestión nunca tuvo conocimiento de alguna anomalía de su parte.

“Si hay estas quejas, invito a los empresarios, a los ciudadanos a que presenten denuncias para que se haga la investigación y si es culpable, que se le sancione con todo el rigor de la Ley”, consideró.