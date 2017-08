Faltan albañiles en León

En León falta mano de obra para la industria de la construcción, por lo que se tiene que contratar trabajadores de otros municipios y hasta de otros estados.



El presidente de la Cámara de Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC) en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, señaló que estiman que laboran en la industria más de 75 mil obreros.



La demanda de mano de obra es tal en León que todos los días llegan albañiles de San Felipe, Guanajuato capital, Silao, Irapuato y San Francisco del Rincón, muchos de ellos viajan en condiciones poco dignas, amontonados en camionetas para que el viaje sea más barato.



El boom que se vive en la industria de la construcción en Guanajuato, y sobre todo en León, atrae a albañiles también de otros estados.



Tal es el caso de Juan Francisco Hernández, quien vino desde Chiapas en busca de trabajo.



“Hay mucha oferta en la construcción. Como chalán te pagan mil 300 pesos, pero ya como maistro el sueldo va de los dos mil 500 a tres mil pesos por semana”, señaló.



En el estado de Guanajuato se dan casos de obreros que trabajan en condiciones de riesgo y no tienen prestaciones como el Seguro Social.



El delegado de la Secretaría del Trabajo, Ricardo Kirchner Plascencia, dijo que esta instancia no puede actuar si no hay denuncias de los afectados.



“Nosotros no podemos actuar sin denuncias. Si un trabajador no levanta la mano y dice que no está siendo bien remunerado, y que no se les pagan horas extras, no tenemos facultades para ir a inspeccionar obras en construcción. Con denuncias sí”, dijo.



Apuntó que en el campo es distinto porque para los jornaleros si hay acuerdos para ir a inspeccionar.



El delegado informó que en 2016 en el estado hubo mil 825 accidentes no fatales relacionadas con la actividad laboral, y de enero a julio iban 987.



En cuanto a accidentes fatales el año pasado se registraron 29 y en este año han ocurrido 23.



De estas cifras no tienen identificados cuántos casos pertenecen a la industria de la construcción.