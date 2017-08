Improvisan cuneta por lluvias

Para evitar encharcamientos en la ciclovía del distribuidor vial Benito Juárez se construye una cuneta improvisada.



En la parte superior está terminada la obra civil, se colocó la carpeta asfáltica, se pintó la delimitación de carriles y está instalada la señalética, pero no se puede abrir porque falta una obra complementaria.



Ésta se requiere para comunicar el cuerpo de circulación de poniente a oriente del distribuidor con el bulevar Morelos, porque el carril no tiene salida.



El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, Roberto Vallejo Rábago, insistió en que el distribuidor vial es una obra en proceso, pero no dio una fecha probable para su puesta en marcha ni informó en qué consiste la obra complementaria.



“Es una obra en proceso y en las próximas semanas estará poniéndose en funcionamiento”, dijo.



La zanja en la parte baja del puente, junto a la ciclovía, sirve para canalizar el agua que baja hacia el bulevar Manuel J. Clouthier, para ello se tuvo que romper parte del acotamiento.



Desde lo más alto del puente se puede apreciar una “cuneta” o “columpio” a la altura del bulevar Gómez Morín o salida a Comanja.



También se aprecia que tuvieron que romper un tramo de acotamiento para evitar que el agua se encharque en el acceso de Morelos hacia la parte alta del distribuidor vial, viniendo por la lateral del Morelos en el sentido de poniente a oriente frente a Jardines del Campestre.



Ayer en la Dirección de Tránsito Municipal se informó que ni Obra Pública ni la SCT ha dado alguna fecha para poner en circulación el distribuidor vial