Van contra funcionario que 'benefició a Bárbara'

La Contraloría Municipal ya inició cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa contra el ex titular de Desarrollo Institucional, José Cruz Hernández, por haber hecho unilateralmente modificaciones a salarios en la administración de Bárbara Botello Santibáñez, a quien también se le añadieron bonos a su sueldo, por lo que terminó cobrando 800 mil pesos.

Cabe recordar que después de que compareciera Botello este lunes en la Contraloría Municipal, salió a la luz que, además de ella, el ex alcalde Octavio Villasana Delfín, que la suplió, también recibió de más 91 mil 92 pesos y hasta al actual alcalde, Héctor López Santillana, se le dieron 18 mil 128 pesos extras por irregularidades en la nómina, mismos que sí devolvió, aseguró.

Aseguró que la petición de que se regrese el dinero va dirigida tanto a Botello como a Villasana y que no es necesario un requerimiento legal para que lo hagan; además, dijo que a Cruz Hernández ya se le mandó comparecer, pero no asistió.

Explicó que en este caso la ex alcaldesa no tendría responsabilidad, ya que, hasta donde se sabe, se consultó a Desarrollo Institucional para aprobar su modificación salarial, a lo que el titular accedió.

“Hizo un dictamen y el determinó que sí, por lo tanto creemos que no es una cuestión imputable a la ex presidenta. Lo que se menciona es que le solicitó el ex secretario particular. Analizó si procedía o no y el solito determinó que sí”, concluyó.