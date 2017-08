***MOCHES Y ADIÓS



Ya que se destapó el escándalo del cobro de “moches” del ex director de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, a pequeños empresarios, el implicado anda “desaparecido”.



***¿DÓNDE ESTÁ ORTEGA?



En su casa nadie abre la puerta y en su teléfono no responden. La pregunta obligada ahora es ¿nadie sabía algo de los presuntas transas de un funcionario que tenía en ese encargo desde 2005?



***SIN DENUNCIAS



Hasta ayer no se sabe de alguna denuncia penal presentada ni por la autoridad ni por los afectados. Deben hacerlo pero ¡ya!, sólo así se podría reparar el daño y castigarse como lo que eso “apesta”: a delito.

***AFECTADOS CON SECRETARIO



Un grupo de empresarios afectados por los presuntos “moches” que les solicitaba el ex director de la Cadena Productiva Cuero-Calzado-Proveeduría y Textil Confección en Desarrollo Económico del Estado, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, se reunió ayer con el secretario de Desarrollo Económico, Memo Romero Pacheco. Solicitaron una cita en directo con el gobernador Miguel Márquez Márquez para pedirle su apoyo.



*A ESPERAR QUE DENUNCIEN



El detalle es que desde la oficina del secretario Romero Pacheco están en el entendido que el grupo de afectados, asesorados por el abogado José Luis Grijalva, trabajará en convocar a los afectados en los presuntos “moches” y reunir las pruebas para presentar una denuncia penal en contra del ex funcionario que presumía de sus relaciones para bajar apoyos del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).



*PERO NO SE ANIMAN



Pero el grupo de afectados por el momento no contempla acciones legales, que porque eso tardaría mucho tiempo. Ellos quieren que el gobernador Márquez les prometa reparar el daño. Lo anterior resulta a todas luces ilegal, el Estado no podría apoyar con recurso público para tapar el hoyo de una transa. Si acaso sólo ofrecer el respaldo de algún programa para fortalecer la competitividad de esos negocios.



*DOBLE ENGAÑO



Y es que los pequeños empresarios resultarían doblemente afectados: por un lado al dar el “moche” del 10% para el trámite de un recurso federal que es gratuito, y por otro: el apoyo prometido que no llegó. Pero ¿por qué no denuncian? Puede ser por dos razones: evidenciarse tontos por ser engañados, o, peor aún, partícipes de un acto del que tenían pleno conocimiento que no era precisamente correcto.



*MEMO, A DENUNCIAR



Así que el Secretario de Desarrollo Económico, que esperaba a que primero los afectados denunciaran con la idea de tener como dependencia mayores elementos de prueba para ellos luego denunciar, tendrá que reconsiderar esa estrategia y, con los datos que disponga ¡ya!, presentar el caso ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Eso es lo que le pidió ayer la diputada federal del PRI, Yulma Rocha Aguilar.



*PREGUNTA AL JEFE



En la investigación que realice la Secretaría de la Transparencia del Estado, y cuando haya una denuncia penal, a quien sin falta llamarán a declarar es al jefe del ex directivo, que es Froylán Salas, nombrado en abril pasado subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pero también ya de larga carrera en la Secretaría y sin duda con quien más convivió Jorge Raúl Ortega.



*SE BUSCA SUSTITUTO



Por cierto, ante la denuncia de la SDE ante Transparencia el proceso de liquidación del ex funcionario que renunciara al cargo el 14 de julio pasado, se suspendió. Tampoco se ha nombrado al nuevo titular en la Dirección de Atención a la Cadena Productiva Cuero-Calzado-Proveeduría y Textil Confección.

***ESCUDO A PRUEBA



La escalada de violencia en Guanajuato tuvo otro trágico capítulo ayer con la aparición de tres cabezas humanas en Abasolo. La Policía Municipal tomó el reporte a las 6:50 de la mañana del hecho en uno de los acceso principales del municipio, viniendo de Pénjamo con entronque a Pastor Ortiz, Michoacán. Hay cámaras un poco atrás de ese sitio, así que es otra prueba de fuego para el programa Escudo.



*TODO POR ACLARAR



Más tarde los cuerpos fueron encontrados en Irapuato, a unos metros de la carretera estatal a Pueblo Nuevo. Las víctimas no han sido identificadas, no hay detenidos ni versiones sobre el móvil de los crímenes. Desde ayer se reporta que el Ejército ya vigila de manera permanente la zona de Abasolo.

***SERGIO SACA GARRAS



El regidor del Verde, Sergio Contreras Guerrero, sacó las garras ayer contra el desarrollo habitacional Brisas del Campestre; pidió que se le suspendiera el permiso de venta hasta que cumpla con las obligaciones que tiene pendientes con el Municipio. La petición no pasó en lo inmediato, pero fue bien vista por el resto de sus compañeros en la Comisión de Desarrollo Urbano que preside el panista Salvador Sánchez Romero.



*VIVIENDEROS VS. VALENTE



Se trata de un desarrollo de Grupo VGI, el del empresario Valente Aguirre, con quien varios de los vivienderos de la localidad traen “pleito casado” desde hace rato porque consideran que ese fraccionamiento -cerca del relleno sanitario El Verde- no cumple con sus obligaciones, pero, por el bajo costo de la tierra, sí les quita clientes y además buena parte de subsidios para la vivienda económica.



*OBLIGACIONES A CUMPLIR



Pero eso de los subsidios es otro tema. Lo que tiene que ver con Desarrollo Urbano del Municipio es hacer que cumpla con obligaciones, como la infraestructura vial y la donación de terrenos para garantizar la educación básica que desde hace años toman los niños en aulas improvisadas.



*MANOTAZO POR VERSE



En el equipamiento educativo no han cumplido, y en el resto habrá que precisarlo. La directora general de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo Arroyo sabe bien del tema pues antes fue Directora de Fraccionamientos, pero les pidió tiempo para presentarles a detalle cómo va el desarrollador y así decidir si le suspenden los permisos de venta hasta que cumpla. ¿El PAN encarará a Valente? Veremos.