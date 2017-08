Se solicitan mujeres

Han pasado ya muchos años desde las primeras veces en las que tuve la oportunidad de dar algunos talleres de conciliación mujer, familia y trabajo.



Recuerdo siempre manos de hombres levantadas y algunas de mujeres también, que pedían la palabra para externar su opinión en la que culpaban a las mujeres del caos en el que se encontraba la juventud por el hecho de abandonar sus hogares y la educación de sus criaturas para ir en busca de un trabajo remunerativo.



Además se sumaba la crítica de que las oportunidades de trabajo debían ser reservadas a los hombres, ya que eran considerados los proveedores de los hogares.



Por desgracia, más allá de los legítimos derechos de cualquier mujer al llevar a cabo un proyecto de vida profesional, las necesidades económicas de madres jefas de familia y responsables de la subsistencia de hijos y a veces de sus mismos padres, no era considerada.



Es cierto que humanamente lo que más importa es el bienestar de esa pequeña célula que es la familia y que tradicionalmente las mujeres han sido el centro del ámbito familiar.



Pero también es cierto que es una equivocación, y sobre todo una injusticia y atentado a sus derechos, culpar a las mujeres de abandonar su casa por un trabajo.



El fondo del problema radica en que la vida política, social y laboral no está organizada para que las mujeres puedan compaginar familia y trabajo.



Actualmente se habla de una oferta de trabajo en Guanajuato y ahora las empresas voltean al sector femenino en busca de trabajadoras.



Celebro la noticia del dirigente zapatero, Luis Gerardo González, que conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable trabajan en una estrategia que permita la incursión de mujeres jefas de familia en el sector calzado.



Esta es una gran oportunidad para desarrollar políticas públicas e implementar un modelo de trabajo que apoye la conciliación de las necesidades familiares con el trabajo remunerativo.



Es clara la problemática de las mujeres en estado de pobreza que requieren ingresos y habitan en la periferia con las limitaciones de traslado, movilidad y lejanía y que además tienen hijos e hijas pequeños que requieren atención y vigilancia ya que todavía no van a la escuela y a quienes sí asisten hay que llevarles y recogerles dificultando así los horarios de trabajo.



En muchas escuelas requieren la colaboración de las madres o padres en el aprendizaje escolar supervisando tareas, elaborando maquetas o trajes regionales, yendo a la papelería por citar algunas actividades.



Este trabajo se suma a las tareas domésticas y de cuidado dejando poco tiempo libre a las y los progenitores. Así también el profesorado supone que la madre o el padre pueden faltar al trabajo para asistir a las juntas.



En todo el mundo, las mujeres hacen el doble de trabajo doméstico y de cuidado personal no remunerado (como criar a los hijos, cuidar a familiares enfermos o ancianos y llevar la casa) que los hombres.



En México, la India y Turquía, la diferencia asciende al triple. Según la Dra. Nuria Chinchilla, referente mundial en temas de mujer y conciliación, esta disparidad doméstica de género limita las opciones de las mujeres, ya que les dificulta acceder a educación formal, conseguir buenos empleos y obtener sueldos iguales a los de los hombres.



De hecho, a pesar de que en total las mujeres en todo el mundo trabajan más que los hombres (sumando el trabajo remunerativo y el gratuito), ganan en promedio tres cuartas partes, ocupan sólo uno de cada cuatro puestos ejecutivos en el sector privado y menos de un cuarto de todos los escaños en los parlamentos nacionales.



Sólo la mitad de las mujeres en edad de trabajar en todo el mundo están integradas a la fuerza laboral remunerada, contra más de tres cuartas partes de los hombres.



En los países escandinavos se han establecido políticas sociales para los padres y madres que trabajan y esto ha contribuido a una mayor estabilidad en el empleo femenino. Sería conveniente conocerlas y ver la posibilidad de implementarlas en el país.