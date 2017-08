La llevan ángeles a escribir historias

La escritora, psicoterapeuta gestalt y angeloterapeuta Angélica Bovino presentó su libro “Vivir en abundancia de la mano de los ángeles”, en Liverpool Plaza Mayor.



Durante la presentación, más de cincuenta personas interesadas en el tema de la angeloterapia acudieron para adquirir el libro y obtener un autógrafo de la escritora.



Angélica Bovino compartió un poco de lo que trata su nueva obra editorial, la cual fue escrita a base de sus experiencias en el trayecto de su vida y cómo es que gracias a esto pudo salir delante.



“Lo que me inspiró a realizar este libro, fue mi propia historia, el haber tenido momentos de muchas pérdidas lo que me llevó a entender que la abundancia no está nada más en lo material, si no más allá, en tener un balance en todos los aspectos de la vida y meter el corazón, la pasión y los sueños en todo lo que hacemos”, expresó.



“Me siento feliz, y muy contenta con la respuesta que ha habido en León y espero que las personas puedan recuperar la magia de su vida y que puedan vivir la abundancia desde este lugar de amor, paz y de volver a recuperar sus sueños”, agregó.