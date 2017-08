¿Cómo detectar acosadores en el transporte público?

Contrario a la creencia popular, el acosador del Metro no necesariamente es una persona sin pareja y bajo influjos del alcohol, sino que puede ser cualquier hombre promedio que aproveche las circunstancias de su entorno para cometer la conducta.<

Tras reunir más de 2 mil entrevistas a agresores sexuales en las instalaciones del Metro, entre 2008 y 2016, el Consejo Ciudadano de Seguridad y el Instituto de las Mujeres definieron el perfil de este agresor.







Según cifras del organismo, más del 96 por ciento de los acosadores son hombres y sólo el 4 por ciento son mujeres.







Del total de entrevistas, el 90 por ciento de los individuos lo hicieron de manera consciente y no consumieron alcohol ni drogas.







En cuanto al estado civil de los imputados, uno de cada 3 vive en pareja, ya sea casado o en unión libre.







El reporte indica que los adultos jóvenes son quienes más cometen acoso en el Metro, pues el 43 por ciento de los agresores tenían entre 26 y 40 años.







Sólo el 6.5 por ciento de los entrevistados no tenían empleo y el 4 por ciento tenían antecedentes penales.







Los agresores aprovechan las estaciones con mayor afluencia, como los transbordes, aunque también realizan tocamientos en escaleras y pasillos del subterráneo.







"El acosador en el transporte no es de manera serial, es decir, no es que se predispongan a tener una conducta en ciertos horarios o sea repetitiva, pero sí es premeditada, sí lo hace de manera consciente", explicó Moisés Arbitman, director del departamento de Psicología del Consejo.







Daniela, de 25 años, dijo que en los últimos 2 años sufrió 3 abusos dentro de vagones, dos de ellos en el Metro Oceanía, por lo que inició una denuncia.







Y los tres agresores de Daniela coinciden con el perfil del Consejo Ciudadano.







"La primera vez el tipo tenía 42 años, era casado. Fue como a las 2 de la tarde, el tipo no estaba ni borracho ni drogado, se veía una persona enferma ni física ni mentalmente.







"Una vez sentí cómo me rozaba los glúteos, me quedé en shock (...), luego el tipo regresó y me volvió a tocar, esa vez fue más obvio", relató la joven en entrevista.







Su segundo agresor, quien pasó su mano entre sus piernas en las escaleras del transporte, tenía 52 años, esposa y tampoco había consumido ningún tipo de estupefaciente.







El Consejo recomendó a las víctimas del delito solicitar ayuda de los policías o activar las alarmas de seguridad, y acudir a los módulos de atención más cercanos para denuncia e inhibir el actuar de los agresores.