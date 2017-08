Crean nuevo partido político

Ciudadanos no identificados con las fuerzas políticas que actualmente existen, y que votaron en junio del año pasado por el actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, decidieron unirse y formar su propio partido.



Impulsados por la Organización Sustentabilidad Social y Trabajo Comunitario AC, este grupo pretende convertirse en el Partido Confianza por Quintana Roo (PCQ), de lograrlo serían la primera fuerza política originaria del estado.



Al proyecto del PCQ se han unido ciudadanos que votaron por la alianza PAN-PRD en las últimas elecciones de gobernador, pero que no comulgan con los ideales de ninguno de los dos partidos, también ex militantes del PRI, como Alfredo Caamal Huchin, quien renunció al tricolor en 2016 para sumarse a la campaña Joaquin González.



Caamal Huchin, quien además es presidente de la Organización Sustentabilidad Social y Trabajo Comunitario A.C., negó que tenga el "apadrinamiento" de algún político que lo esté apoyando para lograr constituirse en un partido político.



En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que tiene mucha confianza en lograr ascender a un partido político, dado que su asociación civil ha tenido mucha aceptación. "El gobernador Carlos Joaquín no tiene nada que ver con este proyecto, es la ciudadanía que nos ha aceptado y confía en nuestra propuesta", afirmó.



La Organización Sustentabilidad Social y Trabajo Comunitario A.C., con sede, por ahora en la zona maya de Felipe Carrillo Puerto, está ocupada trabajando en lograr ser un instrumento para contribuir al desarrollo de Quintana Roo, aseguró.



"Buscamos ser la mejor propuesta, la mejor opción, sobre todo ahora que Quintana Roo es más democrático, antes no nos podíamos reunir –durante el gobierno anterior de Roberto Borge-, ni platicar, ni expresar, pero las cosas han cambiado y en este nuevo escenario queremos participar en la vida política de la entidad",



Insistió en que la respuesta de la gente ha sido buena en las dos primeras asambleas que ha testificado el personal del Instituto Electoral de Quintana Roo, celebradas este fin de semana y donde se afiliaron unos mil ciudadanos. Aún restan 13 reuniones más.



"La autoridad electoral nos pide como mínimo afiliar a 2 mil 826 ciudadanos, pero estamos seguros de que habremos de superar la meta, porque ya tenemos otros mil 500 simpatizantes", expresó.



Caamal Huchin afirmó que cada ciudadano que ha participado en las asambleas costea sus gastos de traslado y comida, por lo que negó que estén recibiendo algún tipo de financiamiento.



En noviembre debe Instituto Electoral del Quintana Roo debe concluir el proceso de constitución de cuatro agrupaciones que buscan ser partido político en el estado. Pero será el próximo año cuando se apruebe en el Consejo General del instituto electoral local.



Confianza por Quintana Roo cuenta con su declaración de principios; programa de acción con cinco ejes rectores sólidos donde emanan la democracia, la igualdad, la inclusión, la identidad, la ciudadanía, la participación y el progreso con paso firme, constante y seguro; así como estatutos correspondientes.

