Atizan NYT y WP a Trump por Charlottesville

En el momento en que un automóvil embiste a un grupo de personas reunidas para protestar contra una manifestación de supremacistas blancos, la nación involucrada esperaría que su Presidente, sólo tuviera una reacción: disgusto.

Sin embargo, tras presiones que demandaban una respuesta que condenara ese acto racista, Donald Trump sólo pudo decidir que ambas partes tenían la misma culpa.

En sus editoriales de hoy, los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post, criticaron esta respuesta, señalando a Trump como un hombre que no puede ayudarse a sí mismo, especialmente cuando está acorralado.

Durante una ruidosa y contradictoria conferencia de prensa en la Trump Tower en Manhattan, cita el Times, que originalmente debía ser sobre infraestructura pero rápidamente se convirtió en un partido de gritos sobre Charlottesville, el Mandatario olvidó sus afirmaciones anteriores sobre la responsabilidad compartida por la violencia y en su lugar afirmó que había "gente mala" y "gente muy buena" en ambos lados.

A lo que Trump se refería es que los manifestantes que protestaron contra los supremacistas blancos eran igual de culpables, una equivalencia falsa que no sólo sus críticos, sino también un número creciente de sus partidarios le instaron a abandonar.

Además, simpatizó con la demanda de los protestantes "blancos" de que la estatua de Robert E. Lee en el parque de Charlottesville, Virginia, se salvara, a lo que David Duke, el ex líder de Ku Klux Klan, respondió con un tuit agradeciéndole su "honradez y coraje" al denunciar a los "terroristas de izquierda".

El comportamiento de Trump se ha convertido en algo insoportablemente poco sorprendente. Su posición por defecto es la venganza, cuando está amenazado, sucumbe a la exageración.

Los políticos de Washington, señala el Times, creen que el cambio en su personal -como la reciente elección de John Kelly a la Marina- puede hacer diferencia alguna, lo que es completamente falso, pues la raíz del problema no es el personal, sino el hombre en la cima.



Como bien apunta el Washington Post, la nación sólo puede llorar.