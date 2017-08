Gana peso el Bitcoin

La incertidumbre en el mercado del Bitcoin parece haberse disipado.El valor del Bitcoin tradicional rebasó por primera vez los 4 mil dólares el lunes, debido al optimismo provocado por una aceleración en los tiempos de transacción.







Pero al mismo tiempo, el valor del Bitcoin Cash, la divisa creada a partir de la división en el Bitcoin efectuada el 1 de agosto, se ha desplomado por más del 30 por ciento tras alcanzar su máximo histórico el día después de su aparición.







Y es que según José Rodríguez, vicepresidente de Bitso, tendría que pasar más de un año para que el Bitcoin Cash tenga la misma aceptación de otras criptomonedas.







Aunque actualmente se cotiza como la cuarta criptomoneda de mayor valor —detrás del Bitcoin, Ethereum y Ripple—, Rodríguez advirtió que su precio es volátil y especulativo, debido a que hay relativamente pocas unidades de Bitcoin Cash en circulación y la divisa tiene muy poca liquidez.







"Hay que tomar en cuenta que es un mercado nuevo, que hay muy poca liquidez, que básicamente cada sitio de intercambio está nada más operando con los Bitcoin Cash disponibles, la mayoría no acepta ni depósitos ni retiros", expuso.







Para que la moneda digital adquiera valor como instrumento financiero y comercial, explicó, se deben desarrollar los sistemas e instrumentos necesarios para apoyarla, tales como carteras para almacenarlas y plataformas en línea para intercambiarlas. Esto requiere de recursos humanos, tecnológicos y financieros.







"Todavía no hay infraestructura. Lo que tú necesitas es, aparte de los sitios de intercambio, que le dan valor a este nuevo activo, lo que necesitas es carteras, esas carteras que se integran a diversos servicios, no sólo a sitios de intercambio, sino a pagos, y crear toda esta infraestructura.







"No es como simplemente decir: 'voy a listar una nueva acción, voy a listar un nuevo papel', que simplemente es la misma tecnología sobre las mismas plataformas".







La diferencia entre el Bitcoin Cash y la moneda digital radica en el tamaño de los bloques digitales en los que se registran movimientos y que en cadena forman el sistema conocido como el "blockchain".







Mientras que el bloque de Bitcoin tiene actualmente una capacidad para un megabyte, el de Bitcoin Cash puede almacenar hasta ocho megabytes de información, lo que permite que las transacciones puedan realizarse con mayor velocidad y eficiencia.







Rodríguez dijo que Bitso, como muchas otras plataformas, había experimentado problemas al momento de efectuar intercambios de Bitcoin, pues la saturación del bloque provocaba que se retrasaran y, por lo tanto, subieran las comisiones por transacción.







Al principio éstas se pudieron subsidiar, pero conforme se fueron elevando, se tuvieron que transferir a los usuarios, y aún así, no había garantía de que la transacción se realizara inmediatamente.







"Sucedieron dos cosas: uno, subió el costo del Bitcoin y las comisiones estaban en Bitcoin, entonces pagar una comisión, digamos de 0.0001 Bitcoins antes pues era una comisión de aproximadamente 30 centavos cuando el Bitcoin estaba en 3 mil pesos. En cambio, pagar esa comisión ahora que está en 60 mil pesos, pues para nosotros si era un gran costo seguir subsidiando.







"Otra, que a pesar de pagarse comisión, a veces no se confirmaba en el primer bloque, entonces lo que sucede ahí es que si tú no pagas suficiente comisión, puede quedarse uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques, medio día, un día, dos días, entonces a alguien que está esperando su dinero en ese momento le genera un problema".







A partir de la división, los usuarios que poseían unidades de Bitcoin en sus carteras privadas y en plataformas que aceptarían la nueva divisa recibieron el mismo número de unidades en Bitcoin Cash. Sin embargo, al tratarse de un sistema nuevo, las primeras transacciones no fueron tan veloces.







"Bitcoin siguió, digamos, trabajando normalmente, pero el primer bloque de Bitcoin Cash en vez de 10 minutos tardó cinco horas, y aún están siendo irregulares".







Además de la falta de infraestructura comprobada, el comercio digital no ha terminado por adoptar las criptomonedas como método común de pago. El mismo Bitcoin, que apareció por primera vez en el 2009 y es la divisa digital más antigua, no goza de la misma aceptación que las tarjetas bancarias y que servicios como PayPal.







Por lo que resulta aún más complicado intentar valuar el Bitcoin Cash. Rodríguez resaltó adicionalmente que los desarrolladores no han definido aún para qué tipo de pagos se utilizará.







Sin embargo, Rodríguez cree que las características de la tecnología —al tratarse de un código abierto disponible a todo desarrollador— harán que existan incentivos para perfeccionar la infraestructura y darle mayor proyección a la moneda.







"Hubo un caso muy curioso de uno de los mayores inversionistas de Bitcoin llamado Roger Ver que justo el fin de semana anterior al lanzamiento de Bitcoin Cash ofrecía 10 mil dólares a quién creara una cartera. Entonces como si hay intereses de algunas personas, pues se van a ver esos incentivos para que gente desarrolle.







"Por otro lado, pues es código abierto donde cualquiera puede desarrollar, entonces yo creo que en los próximos días ya vamos a ver, incluso ya vemos algunos sitios de intercambio que ya empiezan a recibir depósitos y retiros y podremos empezar a ver versiones preliminares de carteras y servicios que tengan Bitcoin Cash. Incluso Bitso debe estar activando depósitos y retiros una vez que veamos esa estabilidad de red y nos sintamos seguros haciendo pruebas".









