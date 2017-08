¿Sufren depresión los hombres después del parto?

Como los hombres no experimentan los cambios físicos del embarazo y el parto, o los cambios hormonales intensos que inducen la depresión posparto, es fácil asumir que los padres están destinados a recibir la paternidad con los brazos abiertos. Pero no… ¡oh no!



La depresión posparto y ansiedad no son exclusivas para las mujeres. La depresión paterna postnatal es real y más común de lo que te imaginas: Un estudio publicado en el diario americano Pediátricos, descubrió que durante los 5 años de vida de sus hijos, los índices de depresión entre nuevos padres han aumentado un 68%. Y si la mamá sufre depresión posparto, su pareja tiene un 40% de probabilidades de sufrir lo mismo.



La causa



Tener un bebé te cambia la vida, seas mamá o papá, y ajustarse a esos cambios de estilo de vida tan drásticos puede ser abrumador. En cualquier momento en el que nuestra vida cambie, nuestra salud mental puede verse afectada. Así como la mujer sufre cambios hormonales durante el embarazo y parto, hay investigaciones que sugieren que los hombres experimentan cambios hormonales parecidos durante y después del embarazo. En otras palabras, los niveles de testosterona bajan, causando ansiedad y depresión.



Combina estas fluctuaciones hormonales con cambios neuroquímicos que suceden en el cerebro y tienes los ingredientes efectivos para crear un episodio depresivo. Y si para colmo tu pareja ha sufrido con depresión antes, el riesgo es mayor y más drástico.



Sin embargo, no todos los factores desencadenantes de la depresión son hormonales, pues también hay factores ambientales que juegan un rol importante, así como una desconexión por parte de la mamá hacia el bebé. De hecho, un factor común de quienes desarrollan depresión posparto, es una sensación de competencia. En otras palabras, los nuevos papás quieren desarrollar un lazo fuerte con su bebé… más fuerte que el de la mamá.



Para colmo, las presiones sociales unidas a la crianza puede hacer que cualquiera se sienta inadecuado e inepto. Las expectativas culturales pueden tener un impacto negativo en cómo los padres se ven a sí mismos. Si un nuevo papá se siente como si no estuviera a la altura de lo que se espera de él, o si siente que le está fallando a su hijo, sentirá síntomas de depresión.



Síntomas



Las señales de depresión posparto en padres, así como en padres del mismo género o adoptivos, no son diferentes a los síntomas de depresión a la población general. Ciertas conductas se vuelven preocupantes cuando no son normales, sino excesivas y afectan su vida diaria.



Los papás novatos pueden experimentar síntomas comunes de depresión, tales como: mal humor, irritabilidad, cambios de apetito, pero típicamente no expresará sus peores emociones.



Asegúrate de que tu pareja sepa que la depresión posparto es natural, y nada de lo que debería avergonzarse. Tampoco es su culpa. Tu apoyo será lo más importante para que pueda sentirse mejor.

