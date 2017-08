El museo de Ofelia

Ofe tiene un museo, lo fue formando con los años. Enmarcó fotos que ahora son color sepia y nos mostró con orgullo cientos de objetos que con esmero acomodó en estantes.



“Mi padre fue carbonero”, dice con orgullo, de aquí de Villa del Carbón. Sigue hablando y sus ojos se iluminan de nostalgia.



Ofe compró una casa en donde exhibe sus recuerdos, tiene lo inimaginable. Crees que ya terminaste de ver y hay otra sala y otra más. Aparte es un deleite escucharla hablar, pues tiene una voz modulada y melodiosa y al escucharla contar la historia, me parece que yo también la viví.



Pero después nos habla de personas que la humillaron a ella y a los suyos y sus ojos se nublan y revive amarguras con una tristeza profunda. Palabras, hechos lastimeros que me contagian y siento enfriarse mi corazón, pues me pregunto: ¿Quién no ha tenido en su vida sucesos tristes y personas malas que han abusado de su bondad y han dañado tan profundamente que el dolor se ha instalado por años enteros llevándose la paz?



Sí, sí te entiendo Ofe. Las mías fueron otras personas y otros los escenarios, pero el sentimiento es el mismo.



Yo entendí que no se puede seguir viviendo así, respirando cenizas. Me he dado cuenta que por ver las hojas caídas y las cicatrices del árbol, mucho tiempo me olvidé de ver las ramas nuevas y los brotes tiernos.



Mi vida también se ha ido transformando y ahora ya no soy la que antes fui. Así como el árbol formó una costra cubriendo su tronco, lo mismo hice yo con mi corazón y ahora siento que esos malos recuerdos se quedaron en mi pasado como un mal sueño.



Ofe, le digo, hay que sacar esos malos recuerdos y guardarlos en el museo, pues tienen la enseñanza de haberte hecho una persona más fuerte, pero no se debe quedar atada al dolor, como a una cadena. Ya fue suficiente, ya basta.



Y así cuando salgas de tu museo casa, se quedaran ahí guardando polvo, cambiando de color, llenándose de moho, perdiendo su fuerza colgados en un clavo oxidado. Y tú seguirás tu marcha disfrutando del regalo de la vida, como un árbol añoso y sabio que estira sus brazos al sol.

S.A.L.