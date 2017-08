Meade, Nuño y Narro

Sin mayores sobresaltos concluyó la XXII Asamblea Nacional del PRI, no hubo ni ruptura ni rebelión y sí la confirmación de que será el presidente Peña Nieto el gran elector que elija al candidato presidencial del tricolor, pues no prosperó la propuesta que encabezaba la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, para que el candidato surgiera luego de una elección abierta.

El tema que más llamó la atención de la prensa fue la reforma a los estatutos que abrió la posibilidad de que un simpatizante pueda ser candidato a la presidencia de la república, dejando atrás el requisito que exigía por lo menos 10 años de militancia. Ya la semana pasada habíamos dicho que lo anterior era un tanto cuanto irrelevante si tomamos en cuenta que los candados desaparecerían si el PRI acuerda una alianza en la que seguramente estarían el PVE, PANAL y ES, pero dicha apertura sirvió para que todo tipo de rumores indicaran que la modificación en los estatutos tenía destinatario: el secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña, quien fue el hombre más asediado de la cumbre priista.

De acuerdo a lo anterior, creo que hay 3 finalistas en el PRI: José Antonio Meade, Aurelio Nuño y José Narro. Me parece que de estos 3 personajes saldrá el candidato presidencial del tricolor, la decisión la tomará el presidente pero esperará, muy probablemente hasta noviembre para que su dedazo le quite la capucha al tapado.

Meade es un hombre probado, ha sido secretario de Estado en 5 ocasiones y colaboró también en un gobierno panista. Su nombre concita simpatías en las cúpulas financieras y en el propio panismo, basta ver el tweet que escribió Javier Lozano, reconociendo la capacidad del aún titular de Hacienda. Meade es un gran perfil, no se le conocen escándalos de corrupción y podría jugar el papel de candidato ciudadano aún en las filas del PRI, tiene una carrera propia en el sector público que no depende de Peña Nieto, una ventaja más ahora que el presidente se ha vuelto tan tóxico para el partido. Habrá que esperar qué tanto rechazo generaría en las bases tricolores que lo podrían sentir ajeno, algo así como un advenedizo a pesar de su destacada trayectoria, porque recordémoslo, Meade no es militante. También habrá que analizar si puede generar apoyos que vayan más allá del voto duro del partido y quizá de un sector del panismo dependiendo el proceso interno de los blanquiazules, ¿qué tan susceptible sería de recibir apoyo popular?

Por su parte, Aurelio Nuño es sin duda el hombre más cercano a Peña Nieto. Nuño es parte del círculo íntimo del presidente y quien tiene acceso a temas de la mayor relevancia aún y cuando no tengan relación con su Secretaría, pero es la cercanía con Peña, el hecho de ser hechura del “peñismo” lo que se convertiría en una pesada loza imposible de quitar. Nuño le debe su vida política a Peña y a pesar de su sólida formación académica y probada lealtad al presidente, no creo que sea el mejor perfil, no en este momento.

Para finalizar, el secretario de Salud y ex Rector de la UNAM José Narro, es un perfil atípico en la política nacional. Su nombre está vinculado mayormente con la vida académica, no con la política y se le ve como un hombre independiente y sin ataduras con el presidente. En 2018 tendría 70 años cumplidos, pero lejos de generar rechazo por su edad, se le podría ver como el hombre experimentado que necesita el país. Narro tampoco carga con señalamientos de corrupción y se le reconoce su capacidad de dialogo y cercanía con el sector universitario.

Aún pueden cambiar las cosas y quizá en una de esas el “tapado” sea otro y todo se trate de un distractor, recordemos que en la parafernalia del dedazo se llegaron a dar sorpresas mayúsculas en el pasado, sin embargo yo creo que estos son los 3 finalistas que tendrían la titánica tarea, la que hoy se ve imposible, de refrendar para el PRI la presidencia de la República.

