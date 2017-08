Que se nos note el traje…

Jueves 20° Ordinario. Mateo 22, 1-14

~ Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en parábolas, diciendo: “El Reino de los Cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos, con este encargo: ‘Digan a los invitados: Miren, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto; vengan a la boda’. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio; y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: ‘La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan, pues, a los cruces de los caminos y, a cuantos encuentren, invítenlos a la boda’. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. ‘Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dijo: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda?’. Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: ‘Átenlo de pies y manos, y échenlo a las tinieblas de fuera; allí será el llanto y el rechinar de dientes’. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos”.



Con las parábolas del Reino, Jesús responde a la actitud de los sumos sacerdotes y fariseos, que se han adueñado de Dios y de la religión; en la anterior parábola, la de los jornaleros en la viña, los primeros contratados eran el pueblo y los dirigentes judíos con toda su maquinaria de religión; en el presente Evangelio, los primeros invitados a la boda son los mismos que, como de ordinario, se encuentran ocupados en una religión complicada y, además de rechazar la invitación de Dios, han sido hostiles hasta el asesinato.



Los nuevos invitados a la boda representan al nuevo pueblo de Dios; pueden venir del mundo no judío, buenos y malos (13,47s), y de igual manera estamos incluidos nosotros. Pero no porque la invitación sea gratuita y la hayamos aceptado ––es decir, hayamos recibido la fe–– hemos de pensar que podemos entrar en la boda definitiva del Hijo de Dios sin vestir el traje de fiesta. Reflexionemos: ¿qué es ese vestido de bodas? San Gregoria Magno dice que es la caridad. Él explica, al interpretar este Evangelio, que el comensal que ha llegado al banquete tiene la fe que le abrió la puerta de la sala, pero le falta algo esencial: el vestido de bodas, que es la caridad. Portar el vestido de bodas implica custodiar la gracia de la Caridad.



Pongámonos el vestido de bodas que se parezca al del novio. En otras palabras, seamos fieles a Jesús y a su proyecto de amar a nuestros prójimos con el amor de Dios. Tomemos en cuenta que quienes ya entramos a la boda, si no se nos nota el traje, seremos atados de pies y manos y echados a las tinieblas de fuera.



Oración:



Señor Jesús, haz que se me note el traje de bodas, ayúdame a entender cómo se vive la caridad.



Permite que junto con mi familia quepamos en tu banquete; que vivamos de la alegría de amar como tú amas. Amén.