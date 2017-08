A sus 72 años entró a la Universidad

María Mestre tiene 72 años y estudia, a distancia, Filosofía en la Universidad Panamericana (UP).

"Mientras yo tenga la capacidad intelectual y física, no me importa que tenga 70 u 80 años, voy a seguir aprendiendo", dice, "a mí me da tristeza que hay chicos que vienen a estudiar y lo desperdician con puros 6".

De formación normalista, dirigió un kínder, pero quería más.



El primer "bache" para ingresar a la UP fue que debía acreditar la prepa, pero eso no la detuvo y la hizo en cuatro meses. Luego, estaba el tiempo, pues no quería descuidar a su familia, por lo que decidió estudiar sin prisa.



Lo hace, pues siempre le ha apasionado dedicarse a la pedagogía, y lo que ahora aprende lo utiliza para dar cursos, lo mismo a empresas que a pequeños o adultos mayores que viven en condiciones desfavorecidas.



"Si tú tienes una capacidad intelectual, tienes que poner al servicio de los demás lo que aprendes, porque no es como si yo fuera una workaholic que estudia y estudia, pero sin ningún sentido. Mi sentido de estudiar es transmitir y facilitar a los demás lo que aprendo... por eso pienso que no necesitas ninguna edad para hacerlo", dice.



En la UP, en el caso de la licenciatura de Filosofía a distancia, hay 60 alumnos y al menos 10 son mayores de 60 años. Ahí, recibió un curso de ortografía y redacción, así como uno de inducción que incluyó el uso de la plataforma web.

"Yo me dije: '¿Por qué voy a ser una ignorante tecnológica?', así que me puse a estudiar con un cuadernito y a practicar", cuenta, "ahora, mando correos, atiendo videoconferencias, sé cómo buscar en Google, saco libros de la biblioteca virtual... eso sí, soy a la antigüita, los imprimo y voy a que me los empasten".

Para María, la investigación a fondo de cada tema es la clave para seguir aprendiendo, pues siempre la ha distinguido ser muy inquieta y curiosa. Algo que, cree, le ha heredado a sus dos hijos -uno de ellos es filósofo, profesor en la UP- y a sus nietos, y que comparte con su esposo