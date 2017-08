Podrías ser millonario si cumples este desafío de Coca-Cola

The Coca-Cola Company lanzó este jueves dos retos, uno de ellos llamado "Desafío de Endulzantes de Coca-Cola" en la que ofrece dar un millón de dólares a quien encuentre un endulzante alternativo, natural, y bajo o sin calorías, que brinde la sensación de sabor del azúcar.



El otro reto es un concurso titulado "Dulce Historia de Coca-Cola", el cual invita a personas de todo el mundo a presentar anécdotas escritas y videos sobre sus métodos favoritos, comprobados y verdaderos para endulzar alimentos o bebidas en sus diferentes culturas, comunidades o familias.



La refresquera invitó a investigadores y científicos a encontrar un compuesto de origen natural, seguro, bajo o sin calorías que brinde la sensación de sabor del azúcar al ser utilizado en bebidas y alimentos.



Detalló que los participantes podrán inscribirse hasta el 18 de enero del 2018 y el ganador recibirá un millón de dólares en octubre del mismo año.



Explicó que The Coca-Cola Company está ampliando la búsqueda de alternativas de azúcar bajas o sin calorías con el lanzamiento de dos retos para encontrar innovaciones en endulzantes a través de la plataforma de colaboración abierta ‘HeroX’.



"Constantemente buscamos nuevos ingredientes, y sabemos que las ideas pueden venir de cualquier lugar. Ambos retos están alineados a nuestro deseo de crear bebidas que nuestros consumidores quieren, encontrando alternativas que nos ayuden a entregar el gran sabor que la gente adora pero con menos azúcar y menos calorías", señaló Robert Long, vicepresidente senior y CIO de The Coca-Cola Company.



En el caso del reto "Dulce Historia de Coca-Cola", explicó que habrá hasta cinco ganadores individuales o por equipos que competirán por 100 mil dólares en premios. La fecha límite para presentar los proyectos es el 28 de septiembre de 2017 y la premiación se realizará el 13 de diciembre de este año.



"Estamos satisfechos con la gama de edulcorantes bajos y sin calorías, incluyendo stevia, que utilizamos en nuestras bebidas alrededor del mundo. A través de la plataforma ‘HeroX’ fortaleceremos el compromiso por innovar nuestro portafolio de bebidas, invitando a toda la gente a ser parte de una colaboración abierta en la que pueden participar y aportar en la búsqueda de nuevos ingredientes", agregó Robert Long.



El proyecto está dirigido por el Equipo de Adquisición de Tecnología Externa de The Coca-Cola Company (ETA, por sus siglas en inglés), que explora e invierte en nuevos ingredientes, materiales de empaque, tecnologías de producción de bebidas y más.



"A medida que ampliamos nuestro portafolio, estamos adoptando una mentalidad de prueba y aprendizaje", mencionó James Quincey, CEO de The Coca-Cola Company. "Identificamos lo que la gente quiere y hacemos ajustes inmediatos. Al final del día, la rapidez y agilidad son fundamentales en este cambiante panorama de consumo".



A principios de este año, The Coca-Cola Company anunció sus planes para acelerar la transformación hacia una compañía total de bebidas adaptándose a los gustos cambiantes de la gente y sus hábitos de compra.



James Quincey afirmó que se centrarán en fortalecer su negocio con la creación de marcas centradas en los consumidores, incluyendo más opciones de bebidas bajas o sin azúcar. Este cambio exige una apertura para aceptar nuevos retos y buscar nuevas formas de trabajar e innovar.

Obtén tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx