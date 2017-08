El meme que impulsó su carrera

Karla Cruz narra que ella fue a una fiesta, en donde se encontró con Xavier López "Chabelo". Ahí, como cualquier fan, le pidió una foto que luego presumió en redes sociales.



Poco a poco su imagen recorrió el internet en forma de memes y con muchos comentarios que la señalaban como la nueva conquista del conductor.



"Yo que tanto me he burlado de los memes, terminé siendo uno", dice riéndose. La joven actriz jamás imaginó volverse el centro de los memes ni volverse viral, por posar con uno de sus ídolos.



La actriz, quien actualmente participa en la serie "La Bella y Los Bestias" y "La querida del Centauro", explicó que recibió muchos comentarios respecto a la foto.



"Es una foto hasta donde sale la esposa de 'Chabelo'. Yo no he tenido ningún contacto con él.



"Lo que ha servido de cierta forma es que personas que comenzaron a buscarme se dieron cuenta de que soy actriz y comenzaron a ver mi trabajo. Comencé a tener más seguidores en Instagram y ellos vieron lo que hago, las producciones en las que participó", agregó.



La joven actriz confesó que parte de su trabajo ha sido aprender a lidiar con este tipo de situaciones. No tomarse nada personal, lidiar con los rechazos y no hacer caso de todo lo que se dice, son algunas de las ideas que la mantienen con los pies en la tierra.

