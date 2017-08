Ex administradores de Depp podrían estar vinculados a actividades ilegales

Investigadores federales de tres agencias de Estados Unidos están tras los ex administradores de Johnny Depp, The Management Group (TGM), según reportó The Wall Street Journal.







El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos examina de manera conjunta a TGM por posible fraude y lavado de dinero.







La Comisión de Bolsa y Valores también está tras la empresa, específicamente por la administración que hizo ésta sobre el patrimonio de la estrella de Piratas del Caribe, de acuerdo a una fuente cercana al histrión.







El diario estadounidense especifica que la investigación puede no derivar en cargos.







"Muchas veces los investigadores federales persiguen casos donde podría haber una posibilidad de lavado de dinero guiándose por casos en los que se habla de fondos malversados", sentenció.







Y es que en enero, el astro de El Joven Manos de Tijera demandó por 25 millones de dólares al equipo de TMG, encargado de administrar su dinero, por presunta violación de contrato y negligencia.







Según Depp, los errores de sus ex administradores causaron que tuviera una deuda mayor a los 40 millones de dólares. TMG contrademandó argumentando que el histrión había provocado la situación al hacer gastos extravagantes.







"En 30 años en el negocio nunca un cliente o excliente ha acusado de nada a TMG. El único ha sido el señor Depp", dijo a The Wall Street Journal el abogado de la empresa administradora.

