'Huye' Eugenio Derbez a ser encasillado

Aunque el apellido Derbez sea uno de los más redituables en taquilla gracias a las comedias protagonizadas por esta familia, Eugenio está contento de hacer un papel como el de la cinta policiaca El Complot Mongol.

"A mí me atrajo el hecho de hacer una película diferente. Porque luego te encasillan", dijo la estrella de Cómo Ser un Latin Lover.

El director Sebastián del Amo agradeció la generosidad de Derbez al aceptar unirse a su proyecto a pesar de su apretada agenda.

"No es ningún secreto que la intención es intentar llegar a gente que normalmente no iría a ver este tipo de historias a las salas. No es ningún secreto ni tengo ningún empacho en decirlo", dijo.