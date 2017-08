Lanzará disco para demostrar odio a Trump

Mario Abner Colina Birdman, lanzará un disco oscuro y rabioso inspirado en su desazón por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.







Se titula Bad Hombre, como guiño a la expresión sobre los migrantes que el republicano utilizó: "Tenemos algunos bad hombres aquí y los vamos a expulsar".







"Sentía frustración, enojo. Qué mejor manera de expresarse que el arte, que salga algo bueno de algo tan feo como esta persona idiota", aceptó Sánchez, cuatro veces ganador del Grammy, en charla telefónica.







No fue algo premeditado hacer Bad Hombre, sino que el músico, quien vive en EU desde hace 25 años, simplemente se dejó llevar en sus improvisaciones de batería.







"Yo no hago casi nada conscientemente. Hago las cosas, y una vez que salen, las analizo. Cuando estaba terminado el proyecto, me di cuenta qué tanto peso tuvo la política en mi trabajo".







La placa, que contiene una decena de temas donde sonidos electrónicos acompañan las percusiones, saldrá a la venta el 29 de septiembre.







Fue grabada en el estudio de Queens del propio Sánchez, quien en el proceso experimentó con la edición, ingeniería y producción.







En "Bad Hombre Intro" quería algo muy mexicano, así que colocó la voz de su abuelo, el primer actor Ignacio López Tarso, narrando el corrido de "Benito Canales" con música de mariachi.







"Al final del track grabé la voz de Trump diciendo esa frase célebre y estúpida sobre los 'bad hombres'. Pero cuando le mandé el material a la disquera, los abogados recomendaron quitarla porque Trump es propenso a demandar.







"Entonces sustituí su voz con la mía, como contestándole esa frase. Tiene peso, aunque a mí me habría gustado dejar la voz de Trump. Pero así es la vida", lamentó.







Sánchez, quien realizó Bad Hombre mientras daba conciertos con su banda Migration y el Pat Metheny Group, dará a conocer otro trabajo antes que su álbum.







Se trata de la banda sonora de la serie Get Shorty, inspirada en la novela homónima de Elmore Leonard, que el canal Epix lanzó el 13 de agosto.







Narra las aventuras y desventuras de un matón profesional amante del cine que quiere convertirse en productor hollywoodense, aunque muy a su manera.







"Es una comedia negra, con violencia, pero cosas muy chistosas. Ya aprobaron la segunda temporada, y empezaré con ella en enero. Llegué al proyecto porque al productor le encantó Birdman.







"Me dejaron hacer lo que yo quería. La música la trabajé de manera paralela a Bad Hombre, así que le agregué electrónica y un montón de sonidos de mi disco", explicó.