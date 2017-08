¿Por qué todos hablan de esta foto de Ingrid Coronado?

La conductora Ingrid Coronado compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que ha dado de qué hablar por estar supuestamente mal editada.



En la instantánea, Coronado aparece sentada en el set de "Venga la Alegría" luciendo un outfit color esmeralda, a primera vista la instantánea no tiene nada de particular, sin embargo uno de los brazos de Ingrid parece estar "dislocado", seguidores opinan que se le "pasó la mano por querer reducir su cintura".



"Ese Photoshop... está chido vean el codo", "Tu codo se redujo como la cintura", "Hoy le falló el Photoshop jajajaajaa por reducir la cintura se jalo el codo", son algunos de los comentarios de sus seguidores.



Otros usuarios opinaron que simplemente se trata de un efecto óptico y no de alguna edición.

Cada día me enamoro más de los outfits de @bomarocboutique !!! Gracias Una publicación compartida de Ingrid Coronado (@ingridcoronadomx) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 7:46 PDT