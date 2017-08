Carecen de agua por las tardes

Habitantes de la colonia Las Reynas se quedan sin servicio de agua diariamente al rededor de las 4 de la tarde, situación por la que la mayoría de ellos han optado por instalar cisternas en sus viviendas.

“Eso ya tiene años, siempre ha sido así, en la tarde cortan el agua por eso tengo mi aljibe para lo que se necesite en las tardes y noches, bañarse o lavar los platos principalmente”, dijo la señora Beatriz.

Los vecinos dijeron desconocer a que se debe la suspensión del agua por la tarde.

“Yo nunca construí un aljibe, la verdad es que por una cosa u otra desde que me mudé aquí hace como 30 años no pude y ahora lo que hago es llenar el tambo de agua en la mañana por que se que en la tarde ya no habrá agua, también trato de dejar todo limpio temprano y de lavar los trastes a penas termine de comer”, relató el Señor Jesús.

Algunas secciones de pavimento en la colonia se encuentran dañadas, los vecinos aseguran que eso se debe a que las calles son viejas y se han deteriorado.

“Hay secciones muy cuarteadas por que se plantaron árboles de especies que crecen demasiado y sus raíces son grandes y gruesas (...) han partido el pavimento, lo han agrietado”, dijo la señora Beatriz.