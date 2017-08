Promueven desarrollo territorial del Municipio

Para coadyuvar con el desarrollo territorial del municipio, los Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles y Profesionales de la Arquitectura en Irapuato, presentaron las Normas Técnicas Complementarias para el Municipio de Irapuato.

Integrantes de los colegios dieron revisión a 83 documentos normativos nacionales y 3 extranjeros, con el fin de crear las nuevas disposiciones técnicas en materia de proyectos arquitectónicos, accesibilidad, anuncios, peritos responsables especializados, uso de suelo, entre otros.

El documento que incluye 6 capítulos y que representó un costo de 150 mil pesos para los colegiados, será entregado de forma gratuita al Gobierno Municipal, a fin de que se revise y pueda ser complementario a los reglamentos locales.

Alfredo López Padilla, titular de Ordenamiento Territorial del municipio acudió a la presentación de las Normas Técnicas Complementarias, las cuales organizarán y actualizarán una norma vigente que data del 2006, misma que requería actualización.

“Se agregan temas que ahorita no están contemplados, se permite un mejor control en cosas que no teníamos desarrolladas, la accesibilidad por ejemplo, se está tomando mucho el tema y no se tiene una normativa clara al respecto, también tiene que ver con la Obra Pública, esto puede ayudar mucho a la ciudad”, dijo.

López Padilla dijo que una de las problemáticas frecuentes que se presentan en esta dirección es que la normativa actual no se ajusta a las necesidades de los ciudadanos, por lo que estas normas complementarias serán un apoyo para evitar negativas.

Agregó que el documento será enviado a la Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento, mismo que está sujeto a modificaciones después de darles una explicación, a fin de que sea agregado a los reglamentos.