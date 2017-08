Toman protesta nuevos directores

Entre cuestionamientos, fue aprobada la propuesta de Hugo Ortega Álvarez como director de Servicios Públicos del Municipio.



Los regidores de la fracción del PRI cuestionaron el contrato que el ahora director tuvo con el Municipio, entre diciembre del 2016 y febrero del 2017, para realizar el proyecto ejecutivo para un sistema anti incendios en el Mercado Hidalgo, previo al incendio que ocurrió en abril de este año.



Hugo Ortega indicó que el proceso sólo se enfocó en elaborar el documento y ponerlo a disposición del Gobierno, por lo que no tiene ningún pendiente por dicho contrato ni ingerencia en el suceso de abril en el mercado más grande de Irapuato, ya que el proyecto ejecutivo no fue aplicado.



En la misma sesión se aprobó que Atala Solorio Abreu fuera nombrada titular del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), misma que no tiene cuentas pendientes, aseguraron regidores.

