El atletismo mexicano entró en una nueva polémica pues la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) amaneció el martes con dos presidentes.

Israel Benítez fue electo en una "Asamblea Extraordinaria" en un hotel de la Ciudad de México el pasado lunes, hecho que Antonio Lozano, quien es reconocido por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y el Comité Olímpico Mexicano (COM), desestimó.